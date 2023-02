Immobilier : qu’est-ce que le «mètre carré ressenti», ce nouvel argument de vente ?

Une nouvelle mention apparue dans une annonce de vente d'un bien immobilier a soulevé une polémique. Elle met en avant un studio situé dans le 9e arrondissement de Paris avec une dimension de «11,53 m2 loi Carrez» mais vantant une superficie totale de «16 m2² ressentis».

Un nouveau terme vendeur mais sans la moindre valeur juridique. Une annonce immobilière mise en ligne fin décembre a provoqué de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Vendu 168.000 euros via le site Logic-Immo, l’appartement présenté comme faisant 24 m2 est localisé «en plein cœur du célèbre quartier Saint-Georges, proche de l'Opéra de Paris et des Galeries Lafayette», selon l’annonce. Il dispose d’un séjour, d’une kitchenette et d’une chambre en mezzanine dans les combles.

Aucune valeur pour vendre un bien immobilier

Jusqu’ici, rien d’anormal mais la suite de l’annonce a de quoi surprendre : le bien a été présenté comme mesurant «23,55 m2 au sol, 11,53 m2 loi Carrez, et 16 m2 ressentis».

Or, cette nouvelle notion n’a aucune valeur juridique car seule la loi Carrez, entrée en vigueur en 1996, fait foi pour un achat immobilier dans une copropriété.

Cette dernière permet d’éviter la surestimation d’un bien en forçant le vendeur à déclarer la surface privative exacte du logement.

Une pluie de moqueries sur les réseaux sociaux

Surpris par cette expression nouvelle trouvée par les agents immobiliers pour vendre un bien, les internautes ont pris le parti de l'humour. Certains ont demandé avec ironie s’il y avait «aussi la différence entre prix et prix ressenti ?»

Ils font aussi la différence entre prix et prix ressenti ? — Sylvain Deville (@DevilleSy) January 30, 2023

D’autres ont mêlé l’humour et l’actualité en comparant les différences de m2 réels et annoncés aux chiffres des diverses manifestations, comme celles de la réforme des retraites. «30 m2 selon la police, 8 m2 selon les manifestants», s’est amusé un internaute sur Twitter.

30m² selon les manifestants, 8m² selon la police. — Tudo Ben (@BenjaminLesueur) January 30, 2023

Le studio, proposé par le groupe HB Immobilier, est situé au sixième et dernier étage d’un immeuble.