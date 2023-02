Billets SNCF : pourquoi il sera plus difficile de les annuler à partir du 7 février

La SNCF a discrètement annoncé ce mercredi, à la fin d’un communiqué, un changement dans ses conditions d’échange et de remboursement des billets de train à partir de mardi prochain, le 7 février.

Une décision annoncée en catimini. Dans un communiqué consacré au «bouclier tarifaire», la SNCF a noté un changement dans ses conditions d’échange et de remboursement des billets de train.

En effet, à partir du 7 février, l’échange et l’annulation sera proposé gratuitement aux usagers jusqu’à six jours avant le départ d’un voyage, contre trois jours auparavant. Passé ce délai, une retenue de 19 euros sera appliquée par personne et par trajet sur les TGV Inoui, contre 15 euros avant.

Aucun changement n’est à prévoir en ce qui concerne les trains Ouigo. En effet, les billets, non annulables et non remboursables, peuvent être échangés ou modifiés en ligne, avec des frais de 10 euros par trajet et par voyageur, jusqu’à 30 minutes avant le départ du train.

Des «conditions» jugées encore «très souples»

Dans son communiqué, la SNCF a souligné que ces «conditions» d’échange et de remboursement demeuraient «encore très souples». En effet, la compagnie ferroviaire tient à garder son «principe de gratuité totale de l’échange ou du remboursement jusqu’à une semaine avant le départ de votre train». Un délai qualifié «d’avantageux par rapport aux pratiques en vigueur en la matière dans le secteur des transports».

Ces nouvelles conditions permettront également à la SNCF d’avoir le temps de remettre les billets annulés ou échangés sur le marché et d’optimiser le remplissage des wagons.