EELV : Marine Tondelier veut refonder le parti en 150 jours et changer son nom

Avec un nouveau nom, «Les Ecologistes», et un objectif de «150 jours pour bâtir un nouveau mouvement», la secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, entend bien refonder un parti qui ne se satisfait plus de son manque d’ambition.

Un nouveau défi. A l’issue du congrès du parti, la nouvelle secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier, a annoncé vouloir lancer des «états généraux» dès jeudi prochain pour créer, en 150 jours, une coalition écologiste dirigée par un comité de pilotage composé pour moitié de responsables politiques et pour moitié de personnalités de la société civile. Elle ambitionne un million de sympathisants d’ici à 2027 et une liste autonome aux européennes de 2024.

«Nous nous laissons 150 jours pour bâtir un nouveau mouvement de manière démocratique, ouverte et participative», a indiqué Marine Tondelier dans une interview donnée au JDD. «Nous voulons une nouvelle coalition écologiste. Un comité de pilotage d’une trentaine de personnes en assurera la gouvernance. Il sera composé de responsables politiques et de personnalités qualifiées, représentatives de la singularité et de la diversité de l’écologie en France», a-t-elle expliqué.

Dans le détail, ce nouveau comité de pilotage sera composé des responsables politiques du nouveau parti, mais aussi d'un certain nombre de personnalités comme des environnementalistes, des habitants des quartiers populaires, des outre-mer, des ruralités, de la France périphérique mais aussi des centre villes, des chercheurs, des associatifs, des artistes ou des spécialistes de l’éducation populaire, et même un médaillé Fields de mathématiques.

Refondation en deux phases

C’est donc une véritable refondation que souhaite mener Marine Tondelier. Et pour cause, selon la cheffe des écologistes «le peuple de l’écologie est majoritaire dans le pays, mais il n’est ni organisé, ni fédéré», a-t-elle confié au JDD.

Ainsi, cette refondation se déroulera en deux phases : une première phase d’écoute jusqu’au début du mois de mai, avec l’organisation de plusieurs centaines de réunions un peu partout dans le pays, ainsi qu'une grande enquête en ligne et des cahiers de doléances pour envoyer des contributions écrites, audio, ou vidéo.

Puis dans un second temps, la deuxième phase qui s’articulera autour d’une conférence citoyenne formée de membres tirés au sort parmi tous ceux ayant participé à la première partie du processus. Le tout se terminera à la fin du mois de juin, à l’issue des 150 jours, par une grande convention de refondation.

Pour l’heure, Marine Tondelier revendique ne pas savoir précisément «sur quoi nous atterrirons». «Nous proposons seulement un nom : Les Ecologistes, car nous revendiquons une écologie fédératrice et indivisible», a conclu la nouvelle dirigeante depuis décembre dernier.