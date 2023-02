Grève du 7 février : trafic «fortement perturbé» à la SNCF et à la RATP; les prévisions ligne par ligne

En raison de la troisième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites mardi 7 février, le trafic sera «fortement perturbé» pour les trains et les métros, ont annoncé ce dimanche la SNCF et la RATP. Voici les prévisions ligne par ligne.

TVG, TER et Intercités

La SNCF a annoncé ce dimanche un trafic «fortement perturbé» sur l’ensemble de son réseau. Il faudra compter en moyenne 1 TVG inOui et Ouigo sur 2 ce mardi. Plus précisément, 2 trains sur 5 circuleront sur l’axe Nord, 1 sur 2 sur l’axe Est, 1 sur 3 sur l’axe Atlantique, 2 sur 4 sur l’axe Sud Est et 2 trains sur 5 pour les Ouigo de province à province.

Concernant les TER régionaux, le trafic sera très fortement perturbé dans toutes les régions, avec une moyenne de 3 trains sur 10 en circulation.

Pour les trains Intercités, il n’y aura pas de circulation sur l’axe Nantes-Bordeaux et Aubrac, et seulement deux allers-retours Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon dans la journée. La nuit, le service sera normal sur Paris-Nice, mais coupé sur Paris-Briançon, Paris-Lourdes ou encore Paris-Toulouse.

Le trafic international sera également au ralenti, avec seulement 3 Eurostar sur 4, 1 Lyria sur 2, et une circulation «légèrement perturbée» pour les Thalys.

METRO

La RATP sera également en grève ce mardi, et a annoncé un trafic «très perturbé» pour les métros et les RER.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 7 février, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de Bus et normal sur le réseau Tramway pic.twitter.com/tn6ZHJtcAU — RATP Group (@RATPgroup) February 5, 2023

Les usagers franciliens pourront compter entre 1 train sur 2 et 1 train sur 3 sur la journée ou simplement aux heures de pointe sur l’ensemble des lignes, exceptées les lignes 1, 3bis et 14 où le trafic restera normal avec toutefois des risques de saturation.

RER

La SNCF a annoncé en moyenne 1 train sur 2 pour le RER A, avec l’interconnexion maintenue à la station Nanterre Préfecture, et 1 train sur 2 pour le RER B mais uniquement aux heures de pointe. Lors des heures creuses, on ne comptera plus qu’1 train sur 3. Par ailleurs, l’interconnexion à la Gare du Nord sera suspendue.

Pour les autres lignes, la SNCF a annoncé 1 train sur 3 pour le RER C, 1 train sur 6 pour le RER D et 2 trains sur 5 pour le RER E.

Transilien

Concernant les Transilien, la SNCF a prévu la circulation d’1 train sur 3 sur les lignes H, J, K, L et N, de 2 trains sur 3 sur la ligne U, 2 trains sur 5 sur la P et 1 train sur 5 sur la ligne R.

BUS ET TRAMWAY

La RATP a annoncé un trafic normal sur tout son réseau de tramway, ainsi que sur l’Orlyval qui dessert l’aéroport de Paris Orly. Concernant les lignes de bus parisiennes, sont prévus 8 bus sur 10 la journée et un trafic normal sur le réseau Noctilien, mais la RATP donnera davantage de détails sur la circulation des bus lundi.