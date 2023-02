Toulon : trois policiers violemment agressés en dehors de leur service

Trois policiers ont été agressés par une dizaine d’individus dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 février, à Toulon, alors qu’ils n’étaient pas en service. Les trois ont été blessés, dont un gravement. Une enquête est en cours.

Agressés pour leur métier. Dans la nuit de samedi à dimanche, trois policiers en civil ont été agressés à la sortie d’un bar de la ville de Toulon par une dizaine d’individus qui souhaitaient s’en prendre à des policiers. Les trois victimes ont été blessées dont une gravement, qui a passé la nuit à l’hôpital. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue, a appris CNEWS de source policière.

Alors qu’ils sortaient du bar, les trois policiers ont été reconnus par une dizaine d’individus. Ces derniers les ont copieusement insultés avant de se ruer sur eux et de les frapper par de violents coups de poing et coups de pied, pour leur simple qualité de policier.

L’un des agents a été victime d’une fracture ouverte du coude gauche et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital pour être opéré dans la nuit. Un autre a été blessé à la tête et le troisième s’est vu infliger une plaie ouverte sur le crâne. Les deux blessés légers ont reçu 10 jours d’ITT et le policier opéré à quant à lui reçu 30 jours d’ITT.

Deux suspects en garde à vue

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux individus de 29 et 32 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue. Après avoir été identifiés, les deux suspects ont reconnu avoir été présents sur les lieux mais ont confié qu’ils étaient intervenus pour tenter de séparer une altercation entre plusieurs individus.

Une version qui semble d’ores et déjà être démentie par les images de vidéo protection, récupérées par les forces de l’ordre. Au cours de la perquisition effectuée chez l’un des suspects, les policiers ont retrouvé le téléphone portable de l’une des victimes, dérobé pendant l’agression. Les deux suspects ont été déférés au parquet ce lundi.

De son côté, le parquet a réclamé l’ouverture d’une information judiciaire pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique avec ITT supérieure à 8 jours, ainsi que pour outrage et vol avec violence ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours.

Le parquet requiert le placement en détention provisoire des deux individus pour ne pas entraver l’enquête et pouvoir identifier les autres auteurs de l’agression. Ils encourent jusqu’à 10 ans de prison.