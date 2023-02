Ces trois pays seraient les plus accueillants du monde en 2023 selon un classement

Pour sa 11ème édition, le site Booking.com récompense les pays, régions, villes et prestataires les plus accueillants du monde. Cette année, la France se hisse à la troisième place.

Les vacances d'hiver viennent à peine de commencer, mais il est déjà temps de réfléchir à la prochaine destination pour les vacances de printemps. Ce qui d'habitude est un véritable casse-tête pour certaines personnes est facilité par un nouveau classement. La plateforme de réservation de vol et hôtel en ligne Booking.com a dévoilé le classement de la 11ème édition des Travaller Review Awards.

La plateforme récompense les pays, régions, villes et prestataires les plus accueillants du monde en se basant sur les avis laissés par les 240 millions de voyageurs du monde entier. La qualité de l'hébergement, de l'accueil, et des transports sont pris en compte.

La France classée 3ème cette année

Cette année, la France se hisse à la troisième place du classement, avec plus de 103.000 récompenses, derrière l'Italie (170.000) et l'Espagne (108.000). La qualité de l'accueil à la Française n'a donc pas à rougir face à ses concurrents. De plus, le classement récompense certaines régions de l'Hexagone. L'Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté sont toutes les trois en haut du classement des régions.

On en déduit alors que les touristes ont été séduits par l'accueil français, tant par le charme que par l'hospitalité de ses régions.