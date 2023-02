Disparition d’Héléna à Brest : quelle suite pour l’affaire après la mort du suspect et la découverte du corps ?

Avec la découverte et l'identification du corps d'Héléna Cluyou et le décès de Sylvain L., l'enquête de la police va prendre une tournure différente, notamment avec la fin des poursuites judiciaires.

13 jours après la disparition d’Héléna Cluyou, l’issue que tout le monde redoutait est finalement survenue. Ce samedi 11 février, le procureur de la République de Brest a confirmé samedi que le corps calciné retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère était celui d'Héléna Cluyou, disparue depuis le 29 janvier dernier.

Avec le décès du principal suspect, qui s’est donné la mort, et le corps retrouvé de la victime de 21 ans, la suite de l’enquête des policiers sera particulière.

Désormais identifié par les médecins légistes et les autorités, le corps brûlé de la jeune Héléna Cluyou devra être examiné lors d’une autopsie afin de déterminer les causes exactes de la mort. À l’heure actuelle, les causes du décès ne sont pas connues, mais avant d’être plongé dans le coma et de mourir à la suite de sa tentative de suicide, le suspect Sylvain L. avait évoqué avoir eu un accident de voiture.

La fin des poursuites contre le suspect

Au niveau légal, le décès de Sylvain L. entraîne la fin des poursuites judiciaires, en l’absence d’un procès : il s’agit de l’extinction de l’action publique. En revanche, il est possible qu’une information judiciaire soit ouverte par le procureur de la République afin de noter les éléments à charge pour encadrer la responsabilité du suspect et permettre une action de la famille d’Héléna Cluyou sur le plan civil.

Il est également intéressant de déterminer si des complices sont impliqués dans ce drame. Si cela est le cas, des enquêtes pourraient être ouvertes à l’encontre des potentiels complices malgré le décès du suspect.