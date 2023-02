Essonne : trois hommes jugés pour avoir poignardé un homme qui leur demandait de faire moins de bruit

Il y a deux ans, un homme a été agressé au couteau en bas de chez lui pour avoir tenté de faire baisser des nuisances sonores. Vendredi, lors du procès, les trois accusés ont nié les faits et ont tenté de paraître comme les victimes dans cette affaire.

À 4h30 du matin, Nicolas est excédé par le bruit provoqué par une fête en bas de chez lui. Il décide de descendre pour faire baisser ou interrompre le bruit, mais la situation tourne au cauchemar. Il reçoit sept coups de couteau et est laissé pour mort dans une mare de son propre sang. Deux ans après, son frère raconte à CNEWS que «s'il n'avait pas eu son téléphone sur lui qui, par miracle était resté près de lui dans ses poches, il serait certainement mort.»

Nicolas a été hospitalisé pendant plusieurs semaines et opéré à maintes reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente encore de se reconstruire.

Une reconstruction difficile

Comme le confie le frère de Nicolas à CNEWS, «petit à petit, il se reconstruit, tout en étant quand même dans un état dépressif, solitaire ...». L'homme aurait pris 40 kilos et serait encore handicapé d'une jambe.

Le procès de ses trois agresseurs présumés a eu lieu le 10 février, et cela s'est avéré plus difficile que ce que Nicolas et sa famille attendaient. «On s'est préparé à vivre quelque chose de difficile, il s'avère que c'est encore plus difficile que ce que l'on pensait» explique le frère de Nicolas à CNEWS. «Ils n'ont absolument rien reconnu, ils essaient de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser, ce qui n'est pas possible.»

Les trois hommes sont accusés de tentative de meurtre et risquent huit à quatorze ans de prison.