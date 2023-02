Réforme des retraites : une mobilisation en hausse avec 963.000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur

La quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce samedi 11 février, a rassemblé au niveau national, «plus de 2.5 millions» de manifestants, selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur a lui comptabilisé 963.000 personnes. Des chiffres supérieurs à ceux de la journée du 7 février.

Des mobilisations plus familiales et en regain. C'est le constat de cette quatrième journée d'action contre la réforme des retraites, samedi 11 février. Elle a rassemblé, en France, 963.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, dont 93.000 à Paris. La CGT, elle, revendique «plus de 2.5 millions» de personnes au niveau national, avec un cortège parisien fort de 500.000 manifestants.

Plus de monde aussi en région

L'écart entre les chiffres donnés par les autorités et ceux de la CGT sont croissants. Ils sont en tout cas, chez l'un et l'autre, supérieurs à ceux de la précédente mobilisation du 7 février. Les autorités avaient en effet avancé 757.000 manifestants, contre près de 2 millions, selon la CGT.

En région aussi, les cortèges ont rassemblé plus de monde que le 7 février. Là encore, l'écart entre les chiffres des autorités et ceux des syndicats est marqué. À Marseille dans les Bouches-du-Rhône, il se situe entre 12.000 et 140.000. En Haute-Garonne à Toulouse, il oscille entre 25.000 et 100.000.

«appel à un Cinquième acte le 16 février»

Il s'agit de la troisième plus grosse journée de manifestations sur les quatre qui ont déjà eu lieu. Les leaders des huit principaux syndicats ont par ailleurs appelé à un cinquième acte le 16 février, avec toujours la volonté de se faire entendre auprès du gouvernement et du Parlement.

Revenir sur l'âge légal de départ à la retraite

Si ces derniers restent sourds aux mobilisations, les syndicats se disent prêts à «durcir le mouvement» et à «mettre le pays à l'arrêt le 7 mars». «La balle est dans le camp de l'exécutif», a rappelé le patron de la CGT Philippe Martinez. Les syndicats espèrent le faire infléchir notamment sur la mesure-phare de la réforme : le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.