Retraites : les syndicats prêts à «mettre la France à l'arrêt» le 7 mars prochain

Les syndicats espèrent mobiliser très fortement ce samedi, à l'occasion de la quatrième journée d'action contre la réforme des retraites, et se faire entendre enfin de l'exécutif, faute de quoi ils se disent prêts à «mettre la France à l'arrêt» le 7 mars.

Les huit principaux syndicats français se sont dit prêts ce samedi à «mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars» si le gouvernement et le Parlement «restent sourds» à la mobilisation contre la réforme des retraites.

Une fois de plus, les leaders des huit principaux syndicats se sont affiché unis, en tête du cortège parisien qui s'est élancé peu après 13h, de la place de la République vers celle de la Nation, toujours derrière la même banderole: «Réforme des retraites: travailler plus longtemps, c'est non!».

Un peu plus tôt lors d'une conférence de presse, ils se sont dits prêts «à durcir le mouvement» et à «mettre le pays à l'arrêt le 7 mars» si le gouvernement et le Parlement «restent sourds» aux mobilisations.

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a de nouveau pointé du doigt une «forme de folie démocratique du gouvernement à ignorer ce qui se passe», tandis que son homologue de la CGT Philippe Martinez a souligné que «la balle (était) dans le camp» de l'exécutif.

Les syndicats, qui ont confirmé leur appel à un cinquième acte le 16 février, misent sur une forte mobilisation samedi, Jean-Luc Martinez notant «déjà beaucoup de monde» dans la rue. Pour cette première mobilisation un samedi, les défilés matinaux ont rassemblé au moins 6.000 personnes à Nancy, 5.600 à Nice et 2.000 à Mende, selon les autorités.