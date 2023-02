BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel-CIC vont mettre en commun leurs distributeurs de billets

Quatre enseignes bancaires vont mutualiser leur parc de distributeurs de billets d'ici à la fin de l'année. Cela représente en tout 15.000 distributeurs en France, soit près du tiers du parc disponible.

C'est une petite révolution dans le milieu bancaire. Alors que ce projet est sur la table depuis deux ans, les trois groupes bancaires, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel-CIC, ont officiellement annoncé, dans un communiqué commun le 15 février, mutualiser fin 2023 leurs quelque 15.000 distributeurs de billets (DAB).

L'objectif : offrir une meilleure expérience de proximité, et limiter les coûts. Ces futurs distributeurs, regroupés sous la marque commune «Cash Services», devront permettre à tous les clients des différents établissements d'effectuer les mêmes démarches, à savoir déposer et retirer des espèces, déposer des chèques, consulter leurs comptes et imprimer des RIB.

Ce projet de mise en commun des distributeurs automatiques sera opéré par 2SF (Société des Services Fiduciaires). La nouvelle enseigne restera «facilement identifiable pour les clients des quatre enseignes», précise le communiqué. Les logos spécifiques aux banques mutualisées disparaîtront au profit d'un petit «C» entourant une carte de crédit.

le secteur bancaire sommé de s'adapter

Le secteur bancaire a dû s'adapter, face au changement d'habitudes des utilisateurs, qui utilisent de moins en moins de billets et de plus en plus la carte bancaire, et pour contrer la hausse des coûts d'exploitation des distributeurs.

L'un des objectifs mis en avant par cette nouvelle offre Cash Services, c'est également la réduction de l'empreinte environnementale des automates. La nouvelle marque de services des automates bancaires exprime aussi le souhait que les territoires ruraux et urbains aient le même accès à cette offre de services, «à moins de quinze minutes» en voiture. La mutualisation des trois établissements inquiète néanmoins en zone rurale, qui craint la désertification bancaire.