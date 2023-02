Inflation : un pic d'ici à juin puis une baisse progressive, selon la Banque de France

D'après les dernières prévisions de la Banque de France, l'inflation devrait dans l'Hexagone atteindre un pic d'ici au mois de juin, avant de décroître progressivement. François Villeroy de Galhau, gouverneur de l'institution, l'a lui-même confirmé ce jeudi 9 février.

Une embellie anticipée dans un ciel économique pour le moment encore bien sombre. L'inflation dans l'Hexagone devrait atteindre son pic d'ici à l'été avant de redescendre petit à petit, selon la Banque de France.

«Nous devrions connaître le pic de cette inflation dans le semestre et elle commencera à décroître (...) je crois, à partir de juin. Nous allons ramener l'inflation vers 2 % d'ici à la fin de l'année prochaine ou début 2025, a déclaré ce jeudi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

C'est notre engagement», a ajouté le directeur de la banque centrale sur France 2.

Le risque de récession écarté

De quoi rassurer, du moins pour le moment, alors que la Banque de France n'écartait pas un risque de récession, évoqué dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture. «On peut l'écarter pour cet hiver», a confirmé le gouverneur.

Pour rappel, l'inflation, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, selon la définition de l'Insee, a atteint 6 % en janvier sur un an. Son plateau devrait se situer autour de ce seuil avant de refluer en juin à 5 % sur un an.

La Banque de France prévoit par ailleurs une progression «modeste» du PIB (Produit intérieur brut) français au premier trimestre 2023, toujours selon sa dernière note de conjoncture publiée mercredi quoique sans estimation chiffrée à ce stade.