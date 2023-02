Procès des «Barjols» : le groupe d'ultradroite fixé sur son sort ce vendredi

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre ce vendredi son jugement concernant l’affaire des «Barjols», groupe d'ultradroite dont certains membres sont soupçonnés d’avoir voulu commettre plusieurs «actions violentes», notamment contre Emmanuel Macron.

Sont-ils des terroristes en puissance ou un «simple» groupe de personnes aux idées extrêmes s’étant trouvées sur les réseaux sociaux pour donner libre court à leurs envies de violence liée à l’immigration ? Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son verdict ce vendredi, concernant les treize «Barjols» poursuivis pour «association de malfaiteurs terroristes», mais dont la qualification «criminelle» a été supprimée après l’enquête.

Redoutant une «guerre civile» à venir, sur fond d'affrontements communautaires, trouvant la France décadente et souhaitant «gérer l’immigration massive», ils s’étaient ainsi retrouvés via une page Facebook, créée par l’un des accusés en 2017. Dans leurs discussions, il était notamment question de renverser les institutions. Des actes concrets n'avaient cependant pas été mis à jour.

5 et 3 ans de prison ferme pour les deux leaders

Dès lors, en plus de la volonté de s’en prendre à des mosquées, ils avaient pensé à tuer Emmanuel Macron, ce «petit dictateur», selon l’un d’eux, Jean-Pierre Bouyer. L’ex-garagiste de 66 ans avait même pensé à utiliser une lame en céramique indétectable. Considéré comme l’élément le plus dangereux du groupe, dont une perquisition du véhicule et de la maison avait permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur un poignard, des armes à feu et un gilet militaire, il a été visé par un réquisitoire demandant cinq ans de prison à son encontre. Trois ans ont par ailleurs été requis contre Denis Collinet, fondateur du groupe Facebook, qui a assumé avoir voulu commettre un «putsch», mais de façon «pacifique».

Les deux individus, considérés comme les leaders des «Barjols», nom donné aux légionnaires français par les Maliens lors de la mission Barkhane, ont écopé des réquisitions les plus fortes. Concernant le reste des peines réclamées pour les neuf hommes et deux femmes restants, quatre autres demandes de prison ferme ont été formulées, quatre de prison avec sursis et une relaxe.

Un «fiasco judiciaire» pour la défense

La procureure antiterroriste a reconnu que les projets d’actions violentes n’étaient pas «tous aboutis», mais a cependant pointé une menace «bien réelle». Elle a refusé la «mansuétude» à l’égard du groupe, en pointant que le dossier «n’est ni rien, ni tout».

Dans les rangs de la défense, en revanche, tâche a été de faire comprendre que les «Barjols» n’étaient pas dangereux, mais simplement un regroupement de personnes «en colère», engluées dans «la misère sociale», le tout dans le contexte des gilets jaunes en 2017. «Monsieur Bouyer, c’est un gilet jaune, mais ce n’est pas un terroriste», a ainsi martelé son avocate. Ses collègues se sont relayés pour dénoncer un «voyage en absurdie», une «farce», un «fiasco judiciaire».

Face à des prévenus parfois adeptes d’un complotisme débridé, le but sera aussi de faire comprendre la raison des peines prononcées. Le président du tribunal a d’ores-et-déjà tenté de s’en saisir lors du procès, en assurant qu’il n’était pas question de «justice politique», ni «de morale», mais «uniquement du droit».