La Redoute : des actionnaires-salariés vont recevoir près de 100.000 euros chacun

Après neuf années critiques, le géant du e-commerce a été racheté par le groupe Galeries Lafayette. Une opération qui a valu a des employés devenus actionnaires de toucher 100.000 euros chacun, après avoir investi une centaine d’euros au départ.

Le jeu en valait la chandelle. Un millier de salariés de la Redoute vont se partager la somme de 100 millions d’euros, soit en moyenne 100.000 euros chacun.

C’est en 2014 que l’histoire commence. Alors que la Redoute traverse une période critique, ces employés décident de participer à son redressement en investissant environ 100 euros chacun. Une idée des deux dirigeants de l’entreprise de vente par correspondance basée à Roubaix (Nord), Nathalie Balla et Eric Courteille. Les salariés-actionnaires détiennent alors 49% et les codirigeants 51%.

Le groupe des Galeries Lafayette rachètent l’enseigne de prêt-à-porter en 2018 et devient l’unique actionnaire, permettant aux salariés de toucher jusqu’à mille fois le montant de leur mise de départ. Et pour cause, en raison de la crise sanitaire notamment, le chiffre d’affaires et la valeur des actions ont explosé et l’entreprise s'est retrouvée valorisée à 1 milliard d’euros.

«Je pensais avoir gagné 10.000 euros et j’étais très contente. Mais je ne regardais pas la bonne ligne du relevé. C’était la surprise quand on m’a dit que j’avais déjà 80.000 euros», a confié au Parisien, l’une des heureuses salariés.