E-Valley : La Redoute s'installe au cœur du plus grand parc e-logistique d'Europe, avec 250 emplois à la clé

La Redoute, marque bien connue des Français aujourd'hui leader du e-commerce en mode et décoration, a ouvert officiellement ce jeudi un entrepôt logistique au sein du site E-Valley de Cambrai (Nord), le plus grand parc dédié au commerce en ligne d'Europe. Un projet porteur de quelque 250 emplois.

Gagner en rapidité et mieux répondre aux enjeux de croissance. Désormais convertie au e-commerce, la célèbre enseigne de vente par correspondance La Redoute a inauguré, ce jeudi 13 octobre, un entrepôt logistique flambant neuf à Cambrai (Nord).

Situé au sein d'E-Valley, plus grand parc logistique d'Europe, cet entrepôt de 110.000 m2 doit donner un nouvel élan à la marque sur le secteur de la décoration intérieure.

Avec environ 250 emplois, l'activité sera entièrement dédiée à la gestion et l’envoi de colis de moins de 30 kg. Au total, ce sont ainsi plus de 10.000 produits tels que des tapis ou du petit mobilier seront qui stockés dans ce nouvel entrepôt à E-Valley.

©E-VALLEY

«Je suis très heureux de recevoir La Redoute et tiens à remercier leurs équipes, ainsi que les nôtres», nous a confié David Taieb, PDG de Castignac, structure créée entre BT Immo group et Brookfield, et qui a porté le projet E-Valley à bout de bras.

Et il a de quoi se féliciter. Comme nombre d'entreprises en France, Castignac a dû composer avec plusieurs difficultés. Sortie du Covid, guerre en Ukraine se conjuguant à une hausse des coûts de construction et un manque d'approvisionnement... Ces obstacles auraient pu, en effet, menacer la construction du bâtiment La Redoute. David Taieb souligne toutefois que «les travaux ont pourtant été livrés en avance sur le calendrier».

D'ailleurs, preuve que le projet est majeur pour le territoire du Cambrésis, l'inauguration du nouvel entrepôt de La Redoute s'est faite en présence de Xavier Bertrand, le président de la Région Hauts-de-France.

.@eValley_fr continue son développement avec @LaRedouteFr qui ouvre son site logistique : 250 emplois à la clé. Développement économique et mariage avec l’écologie, l’aménagement du territoire : c’est ce que nous faisons ici grâce à des entrepreneurs comme David Taieb ! pic.twitter.com/EcUJiAeHzS — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) October 13, 2022

L'élu connaît du reste très bien le dossier puisqu'il était déjà présent, en mai 2021, lors de l'inauguration des premiers entrepôts d'E-Valley.

Le Black Friday en ligne de mire

Dès l'heure des festivités passée, La Redoute pourra, grâce à son nouvel entrepôt, bénéficier d'une force de frappe inégalée en comptant notamment sur l’opérateur américain GXO Logistics qui opérera sur le site.

Implanté au croisement des autoroutes A26 et A2, et à proximité du futur canal Seine Nord, le parc E-Valley donne en effet accès à plus de 78 millions de personnes dans un rayon de 300 km. En dehors des produits stockés, La Redoute table, dans ce contexte, sur quelque 4 à 5 millions d'articles expédiés chaque année.

©E-VALLEY

Cet entrepôt colossal, implanté dans un parc logistique parmi les plus innovants et étendus en Europe, lui permettra de diminuer ses délais de livraison «à 24 heures en point relais». Son premier objectif va ainsi consister à être performante dès le 25 novembre prochain pour le Black Friday.

La Redoute pourra du reste continuer de bénéficier de l'appui d'E-Valley puisque le site a été pensé de manière à pouvoir fournir tous les équipements nécessaires aux entreprises désireuses de s'y implanter. Service de sécurité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, agence d'intérim disponibles ou encore bâtiments économes en énergie, le parc a d'ailleurs déjà prévu de recevoir d'autres groupes.