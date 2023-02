Jul : rodéos, gardes à vues… Une enquête ouverte après un clip non autorisé du rappeur marseillais

Pour le tournage d’un clip, les rappeurs Jul et KVRA ont fermé des rues dans la ville de Toul (Meurthe-et-Moselle) sans autorisation de la mairie le dimanche 12 février. Les rodéos urbains organisés à cette occasion ont conduit à la saisie de trois véhicules et au placement en garde à vue de quatre personnes.

Une création artistique ternie par des débordements. Le dimanche 12 février, pour le tournage du clip «C’est pas la mairie», les rappeurs Jul et KVRA ont fermé plusieurs rues dans la ville de Toul (Meurthe-et-Moselle), et ce sans autorisation de la mairie.

«Ils n'ont pas demandé les autorisations. Mais ils ont fermé les rues sans demander. L'espace public a été occupé sans autorisations. Ils ont mis en danger la vie des habitants pendant des rodéos urbains dans la foule», a témoigné Aldé Harmand, le maire de la commune, auprès de France 3 Lorraine.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nancy pour tenter de retrouver les organisateurs de ce clip de rap. Cette procédure a conduit à l’arrestation puis à la garde à vue de quatre personnes impliquées dans cette affaire.

Grâce aux caméras de surveillance de la ville, les policiers ont identifié plusieurs véhicules qui ont participé aux rodéos urbains. Selon l’Est Républicain, trois d’entre eux ont été saisis et remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

D’après cette même source, le rappeur KRVA, originaire du quartier de la Croix-de-Metz à Toul, a déclaré, lors d'une audition libre, avoir été «débordé par les événements». De son côté, le célèbre rappeur marseillais Jul doit être entendu dans les prochains jours au commissariat de Nancy.