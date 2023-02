Qu’est-ce que le kaolin, cette argile que mangent les jeunes sur TikTok ?

Sur TikTok, des jeunes se filment en train de manger du kaolin, une argile blanche notamment utilisée dans la médecine traditionnelle africaine. Une pratique qui peut toutefois s’avérer dangereuse.

C’est la nouvelle tendance sur TikTok. De nombreuses personnes se filment en train de manger du kaolin, une argile blanche dont les propriétés sont notamment utilisées dans la médecine traditionnelle africaine. Elle est aussi utilisée pour fabriquer de la porcelaine, ou encore dans l’industrie du verre ou du papier.

«C’est une argile blanche friable formée principalement de silicate d'aluminium hydraté. Elle est utilisée en cosmétique, dans la porcelaine, dans l’industrie du verre, du papier et en médecine», explique pour Brut Stanislas Agbo, médecin généraliste.

Cette pratique, couramment utilisée dans la médecine traditionnelle en Afrique de l’Ouest, ne date pas d’hier. Elle doit sa popularité au fait de manger de «la terre», ce qui signifie symboliquement d’ingérer l’énergie de cette terre, afin de se donner de la force ou bien de réussir à avoir des enfants par exemple.

Mais manger du kaolin est également connu pour des propriétés thérapeutiques plus évidentes comme celle de la cicatrisation, que ça soit sur plan digestif ou sur le plan cutané.

Une pratique qui peut être dangereuse

Toutefois, attention à la consommation de ce produit qui peut conduire à de la dépendance et présenter des risques sur le plan digestif. En effet, une trop grande consommation de kaolin peut également provoquer des véritables bouchons digestifs et entraîner des syndromes occlusifs et sous occlusifs.

Enfin, le kaolin va avoir pour effet de tapisser l'ensemble de la paroi du tube digestif, ce qui peut provoquer des anémies relativement profondes. C’est pourquoi les médecins recommandent une grande prudence avec la consommation de ce produit.