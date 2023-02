French Tech : les acteurs du secteur reçus par Emmanuel Macron

Des centaines d’acteurs de la French Tech sont reçus ce lundi 20 février par Emmanuel Macron, dans un contexte difficile pour trouver des financements.

Un secteur apprécié et mis en avant par le chef de l’Etat. Emmanuel Macron accueille ce lundi plusieurs centaines d'acteurs de la French Tech (entreprises, investisseurs, institutions...). Il en profitera pour présenter la liste des nouvelles entreprises qui rentrent dans les labels Next40 et French Tech 120, qui regroupent les entreprises jugées les plus prometteuses. Il devrait aussi avancer une feuille de route du secteur pour les «5 à 10 prochaines années», a précisé un conseiller de la présidence.

Ces labels, lancés il y a dix ans, ont mis en valeur des start-up depuis devenues des poids lourds, comme Doctolib, Vestiaire Collective ou Blablacar. Les entreprises du French Tech 120 représentent 50.000 emplois en France et en Europe, en hausse de 70% depuis 2020.

Des financements ralentis par la guerre en Ukraine

Si les entreprises innovantes ont levé 13 milliards d'euros en 2022 - un record -, le rythme a clairement ralenti au second semestre et 2023 pourrait être plus difficile, selon l'Elysée. Les financements ralentissent notamment du fait de la guerre en Ukraine. «La question est de savoir comment traverser cette phase, avec le soutien public», a commenté un conseiller de la présidence.

Concernant la pertinence du critère de la valorisation des jeunes entreprises, jusqu'ici calculée sur une estimation théorique à l'aune des fonds levés, la même source a jugé que «probablement une correction va venir». L'Elysée a d'ailleurs «demandé aux ministres de retravailler, pour l'année prochaine, sur la façon dont ces critères sont calculés».

«Le but n'est pas d'avoir des licornes (valorisées un milliard d'euros, ndlr) pour avoir des licornes mais d'avoir des entreprises qui réindustrialisent et changent la vie», a conclu le conseiller. Pour rappel, Emmanuel Macron a fixé un objectif de 100 licornes françaises en 2030.