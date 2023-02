La Réunion : alerte orange cyclonique et vague-submersion sur le nord et l'est

L’île de La Réunion a été placée en alerte orange cyclonique en raison de l’approche du cyclone tropical Freddy. Le nord et le nord-est de l’île ont également été placés en vigilance rouge vagues-submersion.

Le cyclone tropical Freddy se dirige vers l’île de La Réunion, et devrait l’atteindre dans la soirée. A 11h heure locale, le cyclone se déplaçait à une vitesse de 31 km/h et se situait à 430 kilomètres des côtes de La Réunion. En conséquence, Météo France a placé l’ensemble de l’île en alerte orange cyclonique, et les côtes du nord et de l'est de l’île sont en vigilance de jaune à rouge vagues-submersion.

#Freddy a perdu de son intensité au cours de cette nuit, déclassé au stade de #cyclone tropical intense.



Il reste cependant très puissant et compact générant des vents extrêmes près de son centre, mais zone d'influence réduite.



— Météo-France (@meteofrance) February 20, 2023

«Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près du Nord de l’île de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi aux alentours de 22h00 et devrait passer à environ 200 km au nord de Saint-Denis. Il occasionnera de la forte houle et des vents violents», selon la Préfecture de La Réunion.

Une très forte houle et de fortes pluies seront prévues dans la soirée. Des rafales entre 100 et 110 km/h sont attendues sur le littoral, et des vents à plus de 130 km/h pourraient être observés sur les sommets de l'île, selon Météo France.

Si la vie économique de l’île ne devrait pas être affectée par le passage du cyclone, le préfet a toutefois pris la décision de fermer les établissements scolaires, ainsi que crèches et les accueils collectifs de mineurs lundi 20 et mardi 21 février, pour éviter tout risque.





Le cyclone tropical très intense Freddy devrait passer au nord de St-Denis dans la nuit du 20 au 21/02



— Préfet de La Réunion (@Prefet974) February 19, 2023

Les sites universitaires sont également fermés ce lundi, et ce jusqu'à nouvel ordre, selon La 1ere. La préfecture invite également tous les habitants à limiter autant que possible leurs déplacements, et à rentrer tous les objets susceptibles de s'envoler, à mettre leurs animaux à l'abri et à consolider les fenêtres et portes des maisons.