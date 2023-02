Marché de Rungis : Emmanuel Macron à la rencontre «des professionnels qui travaillent pour les Français» ce mardi

Le président de la République Emmanuel Macron se rendra, ce mardi matin, au marché de Rungis pour rencontrer «les professionnels qui travaillent dès l’aube pour les Français», a fait savoir l’Elysée.

De retour sur le terrain. Ce mardi 21 février, au petit matin, Emmanuel Macron sera en déplacement au marché de Rungis (Val-de-Marne) où il rencontrera «les professionnels qui travaillent dès l’aube pour les Français», a expliqué l’Elysée ce lundi 20 février.

Le président de la République sera accompagné de son ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, ainsi que de la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire.

Le chef de l’Etat devrait arriver sur place aux alentours de 5h du matin. Puis, vers 8h30, un petit déjeuner avec les professionnels du secteur devrait avoir lieu. Pour rappel, Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde. Il s’étend sur 234 hectares.

Cette visite survient alors que le chef de l’Etat se fait discret depuis quelques jours, à l’heure où l’Assemblée nationale examine son projet de réforme des retraites.

Une popularité en baisse

Emmanuel Macron tente, cependant, de réinvestir la thématique du travail avec notamment l’accueil, ce lundi, de plusieurs centaines d’acteurs de la «French Tech» ou encore le déplacement prévu samedi au Salon de l’Agriculture.

Un sondage Ifop pour nos confrères du JDD publié ce samedi 18 février a toutefois révélé que seulement 32% des Français étaient satisfaits de l’action d’Emmanuel Macron. Une popularité en baisse de deux points par rapport à la précédente enquête. Cette cote n’a jamais été aussi basse pour le chef de l’Etat depuis trois ans.