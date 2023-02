Chicken Street : insectes, moisissures, mauvaise conservation… Un des restaurants ferme ses portes pour «danger grave et imminent pour la santé»

Un restaurant de la franchise Chicken Street, situé dans le Val-d’Oise, a été fermé administrativement après un contrôle sanitaire.

De quoi couper l’appétit. Un restaurant Chicken Street du Val-d’Oise a dû baisser son rideau après plusieurs infractions sanitaires constatées sur place.

À Garges-lès-Gonesse, un des restaurants de la franchise Chicken Street a reçu la visite des agents de la Direction départementale de la protection des populations. Ces derniers ont constaté plusieurs manquements aux règles d’hygiène.

Fermeture de "Chicken Street" à @VilledeGarges



locaux & équipements sales



denrées conservées dans des conditions inadéquates



non respect des bonnes pratiques d’hygiène



denrées alimentaires manipulées en présence d’insecte volant



Risque d'intoxication alimentaire — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) February 27, 2023

Parmi ces manquements, les agents ont observé de la viande décongelée qui baignait dans une eau stagnante, de la sauce avec des traces de moisissure, des insectes volants dans la cuisine ou encore des steaks hachés conservés à une température bien trop élevée.

D’autres infractions ont été notées : locaux et équipements sales, non formation du personnel aux bonnes pratiques d’hygiènes, mais aussi denrées alimentaires non protégées.

«Du fait de ces manquements, l’établissement présente un danger grave et imminent pour la santé en raison de la probabilité importante de contamination ou de développement de micro-organismes et d’intoxication alimentaire», a déclaré la préfecture du Val-d’Oise.

Par conséquent, le restaurant est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour obtenir le droit de rouvrir, l’établissement devra se conformer aux normes en vigueur.