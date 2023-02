Intoxication alimentaire : Voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter

Fièvre, diarrhées, nausées… Plusieurs symptômes se manifestent en cas d’intoxication alimentaire. Voici ceux qui doivent vous alerter.

Des Nausées

Une intoxication alimentaire, qui peut survenir après avoir mangé des aliments pas cuits, mal conservés, ou de l'eau contaminée, peut causer des nausées, voire des vomissements.

la diarrhée

L’ingestion d’agents pathogènes peut également provoquer des problèmes intestinaux, comme de la diarrhée, un moyen pour le corps pour se débarrasser des toxines.

La déshydratation

Les vomissements et/ou diarrhées peuvent entraîner d’autres complications comme un déficit d'eau et d'électrolytes (sodium, potassium…), autrement dit une déshydratation.

De la fièvre et des maux de tête

Ces symptômes peuvent s’accompagner d'un épisode de fièvre et de maux de tête, en sachant que les signes apparaissent la plupart du temps dans les heures qui suivent le repas.

Une fatigue intense

Une intoxication alimentaire est souvent synonyme d’une fatigue intense. Et pour cause, le corps mobilise toute ses ressources et son énergie pour faire face au virus ou à la bactérie.