François Braun : «C’est cette détérioration de la santé mentale qui amène vers les addictions»

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, était l’invité de la Matinale de CNEWS, ce mercredi 1er mars. Il est revenu sur le rôle de la santé mentale dans l'addiction.

Alors que l’affaire Pierre Palmade ouvre le débat sur les risques de l’addiction des jeunes aux stupéfiants et à l’alcool, le ministre de la Santé, François Braun, a développé le plan de prévention du gouvernement, ce mercredi 1er mars dans la Matinale de CNEWS.

«On sait que la santé mentale des jeunes est en difficulté aujourd’hui. Je vais refaire le point, à la fin de la semaine, sur un an des assises de la Santé mentale et j’aurai d’ici un mois les conclusions des fameuses assises de la Santé de l’enfant avec un champ particulier sur la santé mentale», a-t-il dit.

«C’est cette détérioration de la santé mentale qui amène vers les addictions. L’enjeu majeur est d’aller dans les écoles. J’en discutais hier avec le ministre de l’Éducation nationale. Il faut aménager les compétences psycho-sociales de nos enfants», a-t-il ajouté.

«Informer sur les dangers de la drogue est le rôle de l’école et des médecins traitants»

Pour ne pas tomber dans l’addiction, François Braun a expliqué qu’il «faut apprendre à nos enfants à s’apprécier eux-mêmes, à pouvoir discuter avec les autres et à avoir toute cette capacité, eux-mêmes, de résister à ces tentations et à ces addictions».

«L’étape la plus parallèle est également de sensibiliser et d’interdire», a noté le ministre de la Santé tout en indiquant «qu’il faut lutter d’abord contre les racines et basculer vers ces addictions».

«Informer sur les dangers de la drogue est le rôle de l’école et des médecins traitants (…) Il faut mieux former les jeunes pour mieux résister face à cela», a conclu le ministre de la Santé.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin doit dresser ce mercredi 1er mars, en compagnie d’Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et de Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, le bilan 2022 de la lutte contre les drogues.