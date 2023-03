Seine-Saint-Denis : deux hommes condamnés à 20 et 18 ans de réclusion criminelle pour des actes pédocriminels incestueux

Deux hommes de 45 et 42 ans ont été condamnés à vingt et dix-huit années de réclusion criminelle pour des actes pédocriminels incestueux. Les deux pères ont violé leurs filles respectives, tout en filmant et diffusant leurs crimes.

Des actes pédocriminels lourdement réprimés. Ce mercredi soir, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné deux hommes de 45 et 42 ans à vingt et dix-huit ans de réclusion criminelle pour viol incestueux sur mineure, corruption de mineure et enregistrement et diffusion d'images pédopornographiques.

Les deux pères ont violé leurs filles respectives, âgées de moins de 10 ans au moment des faits, filmant leurs actes et les partageant dans des réseaux libertins. L'un est directeur financier en Seine-Saint-Denis, tandis que l'autre est praticien en médecine chinoise dans la Vienne.

L'accusation avait requis la peine maximale pour ce type de crimes contre l'un des accusés, soit vingt ans de réclusion assortis d'une période de sûreté des deux-tiers. Celui-ci compte faire appel, a indique son avocat.

Pendant plusieurs années, ils ont partagé leurs actes criminels sur internet sur des réseaux libertins. C'est l'un des internautes qui a dénoncé les actes à la justice, après s'être vu proposer des séances avec l'une des jeunes filles.

D'autres personnes en lien avec l'affaire étaient dans le box des accusés. Un homme a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir partagé à «l'éducation sexuelle» d'une des filles victimes, en utilisant des sextoys et des images pédopornographiques.

L'une des deux mères a également écopé de huit ans de prison pour agressions sexuelles et corruption de mineur. Un médecin réanimateur a quant à lui été condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur mineur. Enfin, dix-huit mois d'emprisonnement ont été prononcés contre deux femmes pour non-dénonciation d'agressions sexuelles.