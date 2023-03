Paris : malgré la mobilisation, les boulistes de Montmartre ont été sommés de quitter les lieux

Ce pourrait bientôt être la fin de l'histoire, pour le mythique club de pétanque de l'avenue Junot, dans le quartier Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Menacé d'expulsion depuis plusieurs mois, il vient en effet de recevoir une mise en demeure de libérer les lieux au 28 février. Chose que ses membres refusent.

Un temps menacé d'expulsion, le Club Lepic Abbesses Pétanque (CLAP) à Montmartre est désormais mis à la porte, alors que les boulistes – qui jouent depuis des années sur cette petite enclave arborée de l'avenue Junot – ont reçu début février une «mise en demeure de libérer les lieux au 28 février». La raison de cette expulsion ? Le terrain de 765 m2 qu'il occupe depuis 50 ans pourrait passer des mains de la municipalité parisienne à un acteur privé dans les prochaines semaines.

La mairie devra trancher

«La Mairie de Paris organise un "appel à manifestation d'intérêt concurrent" inéquitable et injuste au profit d’un opérateur privé», expliquait déjà en novembre l'association sur sa pétition diffusée sur change.org et signée à ce jour par plus de 4.850 personnes, déplorant à l'époque n'avoir eu «que deux mois pour répondre», et ce, alors «que des démarches pour favoriser un projet privé ont sournoisement commencé il y a plus d'un an».

Interrogé à ce sujet ce dimanche 5 mars, le chargé de communication du CLAP, Maxime Liogier, martèle qu'«un opérateur privé veut prendre possession des lieux pour faire une opération mercantile». Situé juste en face des terrains, l'Hôtel Particulier Montmartre aurait en effet déposé un dossier auprès de la municipalité afin d'obtenir l'exploitation de cette parcelle bordée d'arbres, préservée du tumulte de la vie parisienne.

La municipalité parisienne devra donc trancher : soit en faveur du projet de ce petit hôtel de 5 suites, soit en faveur de l'association qui a également répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. «Un projet associatif et sportif» défendu par plus de 280 adhérents, selon Maxime Liogier, pour qui «le Club Lepic Abbesses Pétanque est une institution à Montmartre». «On a toujours été là, on est un vecteur de mixité sociale comme il y en a très peu à Paris», assure-t-il encore.

«Aujourd'hui, on se bat pour préserver l'endroit parce qu'on ne veut surtout pas qu'un opérateur privé prenne possession des lieux et en fasse du business», poursuit le chargé de communication du club, qui souhaite «que la raison l'emporte» et «que le plus gros club de pétanque de Paris puisse continuer à exister», avec ce «beau projet associatif qui préserve l'espace protégé qu'est le maquis de Montmartre».