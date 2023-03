Réforme des retraites : «appeler à tout bloquer est une remise en question de la légitimité de nos institutions», selon Olivier Véran

«Appeler à tout bloquer est une remise en question de la légitimité de nos institutions», a déclaré ce lundi 6 mars Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, au sujet d'un éventuel blocage du pays dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La mobilisation contre la réforme des retraites ne s'estompe pas et l'hypothèse d'un blocage de la France plane plus que jamais. A ce titre, Olivier Véran a mis les leaders politiques de gauche et l'intersyndicale face à leurs responsabilités. «Appeler à tout bloquer est une remise en question de la légitimité de nos institutions», a-t-il mis en garde ce lundi sur France 2.

De fortes mobilisations contre la réforme des retraites sont attendues ce mardi, journée durant laquelle l'intersyndicale a indiqué vouloir mettre la France «à l'arrêt».

Dans les raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible, avec pour objectif de «bloquer l'ensemble de l'économie», au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant, selon la CGT-Chimie.

De son côté, le député insoumis Louis Boyard a lancé dimanche sur les réseaux sociaux un «BlocusChallenge», appelant étudiants et lycéens à poster leurs «plus belles photos» de blocages d'établissements. Une initiative controversée qui a cristallisé les critiques d'une partie de la classe politique. Le secteur de l'éducation, tout comme celui des transports, devrait être largement perturbé.

De source policière, les services de renseignement attendent mardi entre 1,1 et 1,4 million de manifestants en France dont 60.000 à 90.000 à Paris.