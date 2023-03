Uber Eats, Deliveroo… Pourquoi il pourrait être compliqué de se faire livrer ce mardi

Les livraisons par les plate-formes Uber Eats, Deliveroo et autres pourraient être perturbées ce mardi 7 mars. En cause : l’appel à la grève contre la réforme des retraites.

Se faire livrer son repas ce mardi via des applications comme Uber Eats ou Deliveroo pourrait être plus complexe que d’habitude. En cause : l’appel à la grève contre la réforme des retraites, qui regroupe de nombreux secteurs professionnels, et notamment les livreurs de repas.

Dans un communiqué publié à la fin du mois de février, la CGT Transports, deuxième syndicat chez les livreurs, a appelé à leur mobilisation ce mardi 7 mars, journée pendant laquelle l’ensemble des syndicats ont promis de «mettre la France à l’arrêt». «Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s'organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l’arrêt de travail et la manifestation», avait annoncé le syndicat.

La CGT Transports a notamment rappelé le récent plan social de la plate-forme Just Eat, qui a pour objectif de «remplacer sa flotte de coursiers salariés par des coursiers auto-entrepreneurs du sous-traitant Stuart», et s’inquiète de l’explosion de ce statut chez les livreurs, qu’elle considère souvent comme du «salariat déguisé» et qui peut mettre les livreurs en difficulté concernant la retraite. «La somme des cotisations retraites non versées par les plate-formes de livraison pourrait même se chiffrer à des dizaines de millions d'euros, une attaque directe contre la solidarité», a fustigé le syndicat.

Cependant, les dernières élections professionnelles de mai 2022 n’avaient pas été suivies par le secteur, avec seulement 1,83% de participation chez les livreurs et 3,91% chez les VTC, ce qui laisse un doute sur la mobilisation active de ces professions en ce 7 mars.

Les transports seront quant à eux fortement perturbés sur tout le territoire, avec la grève de la SNCF, de la RATP, de certaines compagnies aériennes et des routiers. Le mouvement s’est aussi répandu dans les secteurs de l’énergie, de la métallurgie, de l’agroalimentaire ou encore de l’éducation.