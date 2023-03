Journée du 8 mars : qu'est-ce que l'effet Matilda, dont sont victimes les femmes scientifiques ?

L'effet Matilda décrit le phénomène selon lequel les femmes scientifiques sont souvent dépossédées de leurs recherches au profit des hommes.

Jocelyn Bell, Lise Meitner, Rosalind Franklin... Ces noms, inconnus du plus grand nombre, sont pourtant ceux de chercheuses à l'origine d'avancées considérables pour la science. Toutes ont été victimes de l'effet Matilda, ce phénomène qui invisibilise les femmes scientifiques.

Cette idée a émergé grâce à l'historienne Margaret Rossiter dans les années 1980. Elle s'est appuyée sur le travail de Robert King Merton, le sociologue qui, deux décennies auparavant, avait théorisé l'«effet Mathieu».

The physicist Lise Meitner played a large role in the discovery of nuclear fission - but the 1944 #NobelPrize was awarded to Otto Hahn alone. Still, her passion for science was unwavering, & Meitner herself an inspiration. #WomenInScience @APSphysics pic.twitter.com/qWkNvbEeJH

