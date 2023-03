Disparition inquiétante dans les Yvelines : Fatima, 11 ans, est introuvable depuis une semaine

Une fillette de 11 ans a disparu le 2 mars dernier aux alentours de la gare de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Une enquête a été ouverte et la police a lancé un appel à témoins.

Une nouvelle disparition inquiétante. Les parents d’une adolescente de 11 ans ont signalé sa disparition au commissariat de Saint-Germain-en-Laye, le jeudi 2 mars. La fillette avait été vue pour la dernière fois le même jour, vers 10h, à proximité du château et de la gare RER de la ville. Introuvable depuis une semaine, une enquête a été ouverte.

Le jour de sa disparition, Fatima Koné, originaire de Côte d’Ivoire, se rendait depuis son domicile de Louveciennes jusqu’à son collège Jean-Jaurès de Poissy.

Appel à témoins

Un descriptif physique de la petite fille a été fournie par les enquêteurs, qui ont diffusé un appel à témoins. Elle a des cheveux noirs tressés et des yeux marron, elle mesure environ 1,60 m et ne porte pas de signe particulier. Le jour de sa disparition elle portait un pantalon, un sweat rose, un manteau noir et des chaussures noires et blanches.

[#DisparitionInquiétante] Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs du commissariat de @StGermainLaye à retrouver Fatima. pic.twitter.com/LkKEpKYB1b — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) March 9, 2023

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.00.