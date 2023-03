Grève étudiante du 9 mars : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Deux jours après la grève générale du mardi 7 mars, plusieurs associations d’étudiants et de lycéens ont appelé la jeunesse à manifester ce jeudi à Paris contre la réforme des retraites.

Une semaine rythmée par la contestation. Après la grève du mardi 7 mars contre la réforme des retraites, et au lendemain des manifestations pour la journée internationale des droits des femmes, une nouvelle mobilisation doit avoir lieu contre le projet du gouvernement ce jeudi 9 mars.

Lancée par plusieurs organisations lycéennes et étudiantes, ces dernières reprochent au gouvernement de «s'obstiner à vouloir imposer un projet qui va peser sur l'ensemble de la société et en particulier sur notre génération, malgré une opposition indéfectible de la population», a indiqué le communiqué de l’UNEF, signé par 13 organisations.

LES 7 ET 8 MARS DANS LA RUE, ET LE 9 LES JEUNES CONTINUENT ! Les organisations de jeunesse appellent les jeunes à se mobiliser massivement au mois de mars, notamment le 9 lors de la date jeunes pour nous faire entendre par le @gouvernementFR ! #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/jMbtYxFIDc

Le collectif regroupe notamment le syndicat étudiant, ainsi que les différentes sections jeunes des grands partis politiques de la gauche.

Plusieurs d’entre eux ont appelé à se mobiliser également vendredi 10 mars pour le climat.

La mobilisation parisienne commencera à 14h, à la gare Saint-Lazare (8e). Puis le cortège se déplacera jusqu’à la place de la République (10e), où sont attendues les Rosies à 17h30 pour des animations, d’après le compte Twitter de l’UNEF.

Le 9 mars place aux jeunes !





Après un 7 et 8 mars historique les jeunes continuent la mobilisation pour dire non à la #ReformedesRetraite et pour réclamer une #reformedesbourses !





Manifestation à 14h à St lazare et rendez vous à 18h pour le meeting de l’intersyndicale ! pic.twitter.com/OBILa4ck4l

— UNEF (@UNEF) March 8, 2023