Paris : la voiture d'un médecin ciblée par des casseurs lors de la manifestation du 7 mars

La voiture d’un membre de SOS Médecins a été prise pour cible par des manifestants mardi 7 mars lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La tension est montée dans les rues de Paris mardi 7 mars, lors de la manifestation contre la réforme des retraites. En marge de la mobilisation, un SUV de SOS Médecins garé sur une place de livraison a été pris pour cible par des casseurs, qui ont fait exploser son pare-brise et les vitres à coup de poteau de signalisation et de marteau.

Le propriétaire du véhicule, qui ne se trouvait pas à l’intérieur au moment où la voiture a été vandalisée, est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, et a brandi sa pancarte SOS Médecins. Irrité, l’homme a brièvement expliqué au micro de CNEWS qu’il était membre de ce service médical d’urgence et qu’il était en train «de réguler les appels de gens en détresse».

Si les casseurs ont rapidement pris la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre, des manifestants pacifiques ont encerclé le SUV pour permettre au médecin d’évacuer les lieux plus sereinement.

Une scène qui a immédiatement fait réagir le ministre de la Santé, François Braun, qui a dénoncé ces agissements sur Twitter : «Le droit de manifester, oui. Dégrader la voiture d’un médecin en intervention, c’est inadmissible et je ne peux pas l’accepter. Ces agissements n’ont pas leur place dans notre pays. J’adresse tout mon soutien à ce médecin», a-t-il déclaré.

Le droit de manifester, oui. Dégrader la voiture d’un médecin en intervention, c’est inadmissible et je ne peux pas l’accepter. Ces agissements n’ont pas leur place dans notre pays. J’adresse tout mon soutien à ce médecin @SOSMEDECINSFRAN. pic.twitter.com/1TQdDkFTag — François Braun (@FrcsBraun) March 7, 2023

Selon le président de SOS Médecins, Serge Smadja, interrogé par nos confrères du Parisien, a indiqué que le caducée de médecin ainsi qu’une «mention Urgences médicales» étaient «visibles derrière le pare-brise». Cependant, lorsque le propriétaire du véhicule est arrivé et a dit qu’il était médecin, «certains casseurs ont dit laissez-le, laissez-le, et ils se sont calmés», selon Serge Smadja.