Grève des éboueurs : quelle est l’origine de la poubelle ?

En 1883, le préfet de la Seine Eugène Poubelle a donné son nom à une innovation aussi révolutionnaire qu’impopulaire. Instigateur de la poubelle puis du tri sélectif, il a permis l’instauration de la collecte des ordures à Paris, avant sa démocratisation dans tout le pays.

Tous les propriétaires d’un bien dans la capitale ont pourtant dû, à l'époque, fournir à leur locataire des conteneurs «de bois garnis de fer blanc» avec un couvercle pour leurs déchets. Une fois remplis, ces derniers étaient sortis par le concierge de l’habitation avant le ramassage par les éboueurs.

L’origine de l’appellation «poubelle», couramment utilisée aujourd’hui, remonte à un article du journal Le Figaro paru le 16 janvier 1884. Critiquant le dispositif, l’auteur du texte évoquait péjorativement «les boîtes Poubelle». Une dénomination finalement réduite avec le temps, pour ne conserver que le nom du préfet à l’origine de sa mise en place.

Eugène Poubelle, du tout-à-l’égout au tri sélectif

Au-delà de l’objet, Eugène Poubelle a également été à l’origine du tout-à-l’égout en 1894, avant d’instaurer le tri sélectif des déchets, selon le quotidien français.

En plus du conteneur classique d’ordures, les citoyens de l’époque ont dû se doter d’une boîte pour les papiers et les chiffons, puis d’une autre pour le verre, les débris de vaisselle et les coquilles d’huîtres. Rapidement abandonnée, cette idée a néanmoins refait surface un siècle plus tard, pour entrer définitivement dans le quotidien des Français.

A la fin du 19e siècle, l’instauration de la poubelle a été largement contestée par les Parisiens, qui voyaient en ce dispositif une intrusion dans leur quotidien. Une idée qui avait germé dans la tête du roi Louis XII en 1506 à l’issue d’une épidémie de peste. Le souverain avait alors décidé d’instaurer une taxe en échange de la collecte des déchets mais il avait dû renoncer à son projet devant le mécontentement général de ses sujets.

Pour rappel, cet objet a fait son retour au premier plan de l’actualité ces derniers jours avec une grève des éboueurs, notamment au sein de la capitale. A Paris, plus de 5.400 tonnes de déchets n’avaient toujours pas été ramassés ce dimanche.