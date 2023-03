Passe Navigo : un million de personnes connectées ce mardi sur la plate-forme de remboursement, le site inaccessible

Les usagers des transports publics franciliens affectés par les perturbations de l'automne dernier ont la possibilité, depuis ce mardi, de se faire rembourser une partie de leur abonnement Navigo. Mais le service a été pris d'assaut par un million de personnes, devenant inaccessible.

L'équivalent de la moitié de la ville de Paris connectée sur le même site. Depuis ce mardi matin, et pendant trente jours, les usagers des transports en commun franciliens ont la possibilité de se faire rembourser une partie de leur abonnement Navigo.

En cause, les perturbations qu'a connu le réseau de transport de la région capitale entre septembre et décembre 2022, et qui s'étaient notamment traduites par des grèves de 59 minutes, des arrêts de travail en cascade et, surtout, par des trains et des bus bondés.

Face aux mécontentements, largement relayés sur les réseaux sociaux, Île-de-France Mobilités avait ainsi annoncé que ses usagers pourraient se faire rembourser une partie de leur abonnement Navigo, entre 37,60 euros et 75,20 euros (à condition d'avoir acheté trois forfaits mensuels sur les quatre derniers mois de l’année 2022).

Ralentissements, crashs...

La démarche peut être effectuée jusqu’au 14 avril, mais la plate-forme dédiée a été littéralement prise d’assaut dès les premières heures de sa mise en service. «Vous avez été près d'un million de personnes à vous connecter ce matin, ce qui entraîne un peu d'attente...», indiquait, dans un message laconique, Ile-de-France Mobilités sur le réseau social Twitter.

La plateforme est ouverte jusqu'au 14 avril, n'hésitez pas à décaler votre demande. pic.twitter.com/RE1oonzCSw — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 14, 2023

Concrètement, le service est la plupart du temps inaccessible pour la majorité des personnes se rendant sur le site. «Il faut parfois attendre plusieurs minutes pour accéder à la page de remboursement, et même avant de l’atteindre, le site est victime de crashs», précise de son côté le JDD.

Ile-de-France Mobilités n'avait, en fin d'après-midi ce mardi, pas communiqué le moindre délai quant à un retour à la normale du service. L’autorité organisatrice des transports franciliens insiste toutefois sur le fait que la plate-forme restera ouverte pendant trente jours, et invite les usagers à décaler leur demande.