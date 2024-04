Transports en commun : le passe Navigo désormais déployé sur certaines montres connectées

Près de 5 ans après la dématérialisation des titres de transports franciliens sur les appareils portables de Samsung, la marque sud-coréenne, en lien avec Île-de-France Mobilités, a annoncé, ce lundi 15 avril, la mise en place de ce système sur ses montres connectées.

Un simple mouvement de poignet pour valider ses déplacements en Île-de-France. Ce lundi 15 avril, Île-de-France Mobilités et Samsung ont annoncé la généralisation des titres de transports sur les montres connectées de la marque sud-coréenne.

Mis à l’essai en novembre 2023, le titre de transport intégré sur les montres connectées de Samsung est désormais disponible sur les Galaxy Watch 4, 5 et 6, et ce, sur l’ensemble du réseau de transports en Île-de-France (trains, RER, métro, tramway, T Zen et Bus).

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'une Galaxy Watch !





Vous pouvez désormais valider vos titres de transport grâce à votre montre connectée





— IDF Mobilités (@IDFmobilites) April 15, 2024

«Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Île-de-France Mobilités et d’offrir aux Franciliens un usage simplifié et modernisé des titres de transport, et ainsi une expérience de mobilité fluide et facilitée», a indiqué François Hernandez, vice-président de la division Mobile de Samsung France

L'opération possible même avec une montre éteinte

De son côté, la présidente d’Île-de-France Mobilités et de la région Valérie Pécresse a estimé que la généralisation du service va dans le sens de la politique de dématérialisation : «rendre la vie des usagers Franciliens plus simple, plus pratique, plus en phase avec notre temps».

Avec ce nouveau moyen de dématérialisation, qui fonctionnera même si la montre connectée est éteinte, c’est un nouveau cap franchi pour Île-de-France Mobilités, qui vise une modernisation généralisée.

Pour rappel, la carte Navigo et les autres titres de transports franciliens pourront être dématérialisés et disponibles sur les iPhones à partir du mois de mai.