Réforme des retraites : «Nous sommes convaincus qu'il y a une majorité sur ce texte», assure Olivier Dussopt

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 14 mars, le ministre du Travail Olivier Dussopt a assuré que le gouvernement était «convaincu» que le texte sur la réforme des retraites obtiendra la majorité.

Alors que la gronde sociale se poursuit en raison de la réforme des retraites voulue par le gouvernement, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a défendu, ce mardi 14 mars dans la Matinale de CNEWS, le projet de l’exécutif se disant «convaincu qu’il y a une majorité sur ce texte».

«Il faut reprendre les choses dans l’ordre. La commission mixte paritaire va se réunir mercredi. Si les sénateurs se mettent d’accord sur un texte commun, celui-ci sera soumis, d’abord, à l’approbation du Sénat jeudi matin, puis à celle de l’Assemblée nationale», a rappelé Olivier Dussopt.

«Nous sommes convaincus qu’il y a une majorité sur ce texte. Nous en sommes convaincus parce que, d’abord, le Sénat a voté samedi soir la loi. Celle-ci a été débattue dans son intégralité : chaque article, chaque disposition. Le Sénat a également voté le relèvement de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans», a-t-il ajouté.

Pour le ministre du Travail, «ce texte aura une majorité parce que, dans un premier temps, la majorité présidentielle fait bloc. Ensuite, parce que nous avons travaillé avec certains députés et sénateurs d’oppositions. Beaucoup de ce que demandent les parlementaires est dans le texte à l’instar de la prise en compte des carrières longues ou encore la situation des mères de famille».

«C’est une réforme que les parlementaires ont portée, et notamment ceux des LR, pendant des années», a-t-il ajouté.

À noter que pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement a besoin de 287 voix et non pas 289, puisque deux sièges sont vacants. L’exécutif reste néanmoins confiant et se dit «déterminé» à éviter un éventuel recours au 49.3