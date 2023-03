Paris : la maire du 5e s'empare de la «votation» sur les trottinettes pour poser une autre question

Alors que la maire de Paris Anne Hidalgo organise une «votation» citoyenne le 2 avril prochain pour demander aux Parisiens s'il faut ou non garder les trottinettes électriques en free-floating dans la capitale, certains maires d'arrondissement ont souhaité en profiter pour poser d'autres questions. A l'instar de la maire du 5e Florence Berthout.

Une pierre, deux coups. La maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, a récemment annoncé son intention d'«adosser» à la «votation» citoyenne organisée le dimanche 2 avril «une question d'intérêt local portant sur un projet d'aménagement majeur» pour son arrondissement.

Un projet d'importance à débattre

L'élue souhaite en effet «soumettre au vote des habitants du 5e la piétionnisation et la végétalisation de la rue Mouffetard», projet d'importance pour ce qu'elle qualifie être l'«une des rues les plus anciennes de la capitale» et pour lequel elle se dit favorable. Cette proposition a d'ailleurs été votée le 7 mars dernier en conseil d'arrondissement.

Très heureuse de l'adoption de mes deux vœux présentés en Conseil de Paris ce matin pour organiser une consultation sur la végétalisation/pietonnisation de la rue Mouffetard. Venez nombreux à la présentation du projet jeudi 23/03 19h @Mairie5Paris @EdouardCivel @benjamin_isare — Florence Berthout (@FBerthout) March 14, 2023

Concrètement, le 2 avril, les habitants du 5e pourront donc aller voter dans leur mairie d'arrondissement, où ils trouveront deux urnes : l'une sur la question des trottinettes électriques, l'autre sur celle du réaménagement de la rue Mouffetard. En parallèle, Florence Berthout explique qu'elle ouvrira une consultation en ligne à partir du vendredi 24 mars, où ses administrés pourront seulement voter à la seconde question.

Une organisation que la maire du 5e a décidé seule, dans la mesure où son courrier envoyé à Anne Hidalgo 16 février dernier n'a jamais reçu de réponse. Mais cette élue de terrain – qui déplore au passage qu'Anne Hidalgo n'aie «pas jugé utile de consulter ses administrés sur le projet de réaménagement de la place du Panthéon» – assure que sa démarche est légale.

Le processus voté par les élus de Paris

De plus, elle rappelle qu'elle n'est pas la première maire d'arrondissement à consulter ses administrés, alors que le maire du 17e Geoffroy Boulard et la maire du 9e Delphine Bürkli «l'ont déjà fait» avant elle. En outre, Florence Berthout a décidé de porter le sujet haut et fort devant l'ensemble des élus parisiens.

Ce mercredi, au Conseil de Paris, elle a ainsi fait voter son vœu qui demandait «de donner la faculté aux maires d'arrondissement de pouvoir adosser aux référendums organisés par la Ville de Paris une consultation d'arrondissement portant sur une question d'intérêt local». A charge des autres élus de s'en emparer désormais.