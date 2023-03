Vols de voitures en 2022 : voici les 3 régions les plus touchées, selon une étude

L’Observatoire des vols Coyote a publié une étude avec le ministère de l’Intérieur le 16 mars, selon laquelle 133.800 véhicules ont été volés en 2022, une hausse de 9% par rapport à l’année dernière.

Ils étaient pourtant en baisse depuis 2016. Les vols de voiture ont connu une forte hausse en 2022, d’après une étude de l'Observatoire des vols Coyote et du ministère de l’Intérieur publiée le 16 mars.

Pour la première fois depuis une décennie, «les filières se sont montrées très actives l’an dernier en France, portant le nombre de vols de véhicules à 133.800 en 2022, en hausse de 9%», indique l’étude.

Un vol toutes les quatre minutes

Sans surprise, comme chaque année c’est l’Ile-de-France qui reste la région la plus à risque en France, avec un taux de sinistralité de 5,9/1000 (+4% par rapport à 2021), suivie par la région PACA à 4,2/1000 (+12%). Quant à la troisième place, elle revient à la région Auvergne-Rhône-Alpes à 2,9/1000 (+11%), devant les Hauts-de-France et Pays-de-la-Loire.

Autre fait inquiétant, les régions historiquement moins touchées observent également des hausses importantes du nombre de vols : pour la Bretagne +29%, +21% en Centre Val de Loire et +14% en Bourgogne-Franche-Comté.

En somme, un vol de voiture serait commis toutes les quatre minutes sur le territoire Français, d’après les chiffres de l’Observatoire. De plus «près de 60% des véhicules volés ne sont jamais retrouvés. 91% des véhicules volés équipés de la solution Coyote Secure sont récupérés en 48h. Et dans 93% des cas, les véhicules récupérés sont restitués à leurs propriétaires avec peu ou pas de dégradation».

Ce sont les véhicules SUV qui ont été les plus prisés pour l’année 2022, représentant à eux seuls 67% des vols, soit un taux de sinistralité à 3,2/1000, un chiffre stable. Néanmoins, la hausse la plus significative sur un an concerne les modèles hybrides, dont le risque de vol augmente de plus de 40% en 2022, pour atteindre 3,3/1000.