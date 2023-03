Grandes surfaces : des antivols placés sur la viande et le poisson

Alors que les prix poursuivent leur hausse dans les grandes surfaces, les vols de produits alimentaires se multiplient. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont en hausse de 14% en 2022. Pour lutter contre ce phénomène, les commerces renforcent leur sécurité.

C'est l'une des conséquences de l'envolée des prix. Selon les données du ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage, notamment sur les produits alimentaires, ont augmenté de 14% en 2022. «Une réalité» confirmée par Thierry Cotillard, président du groupe «Les Mousquetaires» (Intermarché, Netto...), sur RMC, ce jeudi 9 mars.

«La nouveauté, c'est qu'on antivole la viande, on antivole le poisson frais très emballé. Ça, c'est nouveau, on ne le faisait pas il y a deux, trois ans», a-t-il expliqué

«On constate des vols qui, lorsqu'ils sont réalisés, sont sur des valeurs importantes. Ça peut-être 8, 9 euros. Donc, on n'a pas le choix, on s'équipe. On a revu aussi le planning des vigiles pour avoir des présences plus importantes», poursuit le président du groupement des Mousquetaires.

Si les vols à l'étalage ont toujours existé, ce n'était pas le cas «dans cette proportion». Face à l'inflation, «aujourd'hui, ça s'accélère». «Ça remet en perspective le sujet : comment rendre accessible, non pas le bon manger, mais le pouvoir manger, déjà. C'est une situation qui nous, nous préoccupe», affirme Thierry Cotillard.