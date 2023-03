Pénurie de carburants : voici la carte des stations-service en rupture totale ou partielle

Plusieurs stations-service, notamment dans le sud-est de l’Hexagone, sont touchées par des pénuries de carburants ce lundi 20 mars en raison du blocage des expéditions dans les raffineries françaises. Voici une carte interactive permettant de connaitre l’étendue des ruptures dans les stations en France.

La mobilisation contre la réforme des retraites impacte les Français à la pompe. Plusieurs stations-service, notamment dans le sud-est de l’Hexagone, sont touchées par des pénuries de carburants ce lundi 20 mars. Une conséquence directe du blocage des expéditions dans les raffineries françaises en lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites, débutée le 7 mars dernier.

Ce lundi 20 mars, 603 stations sont en rupture partielle de carburant et 505 en rupture totale, selon les derniers chiffres du site collaboratif penurie.mon-essence.fr. A titre de comparaison, 458 stations étaient en rupture partielle de carburant et 301 en rupture totale ce dimanche 19 mars.

penurie.mon-essence.fr

L'arrêt de la plus grande raffinerie de France, en Normandie (TotalEnergies), et celui éventuel de deux autres raffineries en Normandie et près de Marseille, pourraient accentuer la pénurie grandissante de carburants.

Ce lundi matin, près de 8% des stations-service de France étaient à court d'essence ou de gazole. Toutefois, la situation est plus préoccupante dans plusieurs départements français. Le président du syndicat professionnel Mobilians, représentant 5.800 stations sur près de 10.000 en France, assure que la pénurie est «essentiellement concentrée dans la région Paca».

L'accès aux carburants DIFFÈRE SELON les régions

Les pénuries de carburants concernent ce lundi 50% des stations-service dans les Bouches-du-Rhône, 40,9% dans le Gard, 33,33% dans le Vaucluse, 23,24% dans le Var et 22,22% dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Impactée par le blocage des expéditions de carburants depuis quelques jours, la raffinerie de Donges est à l’arrêt. Dans le département de la Loire-Atlantique, 29,05% des stations-service sont impactées par des pénuries de carburants.

Pour freiner les achats de précaution, la préfecture du Vaucluse limite, de lundi à jeudi inclus, les ventes de carburants dans les stations-service du département.