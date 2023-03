Réforme des retraites : Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce mercredi à 13h

Le président de la République Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce mercredi 22 mars à 13h après l’adoption difficile de sa réforme des retraites au Parlement lundi, selon une annonce de l’Elysée.

Une prise de parole attendue en pleine crise sociale et politique. Le président de la République Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce mercredi 22 mars à 13h après l’adoption difficile de sa réforme des retraites au Parlement lundi, selon une annonce de l’Elysée faite ce mardi. L'entretien sera diffusé sur TF1 et France 2 et le chef de l'Etat sera questionné par les journalistes Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier.

En amont de cet entretien, Emmanuel Macron a prévu de rencontrer dès 9h ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne, fragilisée par une motion de censure transpartisane qui aurait pu renverser son gouvernement lundi. La motion a finalement échoué de neuf voix, malgré le soutien de 19 députés LR qui a failli peser lourd dans le vote final.

Le président de la République a également planifié un déjeuner ce mardi avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Le chef de l’Etat doit terminer sa journée de consultation par une réunion en soirée avec les parlementaires du camp présidentiel.

287 interpellations en France ce lundi

La réforme des retraites, rejetée par une grande partie des Français, a plongé le pays dans une crise politique majeure. L’utilisation du 49.3, menant au rejet de deux motions de censure de l’opposition (LIOT et RN), pour faire passer le projet de loi au Parlement a été mal perçue dans l’opinion publique.

Déjà touchée par de nombreux mouvements de contestation depuis plusieurs semaines, la France pourrait donc voir le mouvement national de contestation se durcir.

D’après un dernier bilan, 234 personnes ont été interpellés ce lundi soir à Paris après de nouveaux heurts avec les policiers. Au total, 287 interpellations ont été recensées dans l’Hexagone, ainsi que 240 interventions liées à des feux sur la voie publique.