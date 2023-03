Vélib' : les tarifs revus à la hausse dès la mi-mai 2023

Dans un contexte de hausse globale des coûts de l'électricité, les tarifs de l'abonnement V-Max et de la location des Vélib' électriques vont augmenter à partir de la mi-mai 2023, comme vient de l'annoncer le syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM) ce mardi 21 mars.

L'inflation jusque dans le guidon. Le syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM) a voté une hausse des tarifs, qui s'appliqueront à partir de la mi-mai 2023 pour les abonnements et les locations de vélos électriques. Une hausse jugée indispensable pour maintenir à flot le service.

Hausse d'un euro pour les vélos électriques

Concrètement, cette hausse des tarifs concernera les abonnés longue durée, titulaires de l'abonnement V-Max, qui passera de 8,3 euros à 9,3 euros par mois. Sachant que «les tarifs préférentiels de l'abonnement (jeune, senior, solidaire), dont bénéficient près d'un tiers des abonnés V-Max, ne sont pas concernés par la révision», précise le SAVM.

Cette augmentation concernera également les tarifs d'usage avec une hausse d'un euro «pour tout trajet supplémentaire en VAE (vélo à assistance électrique, NDLR) non inclus dans l’abonnement» ainsi que «pour la demi-heure supplémentaire en VAE​ s'ils font un trajet de plus de quarante-cinq minutes». Enfin, le Pass 24 heures électrique et le Pass trois jours incluront désormais cinq trajets par 24 heures au lieu de 6 (80 % des utilisateurs font déjà moins de 5 trajets) et le trajet supplémentaire en VAE coûtera également un euro de plus.

La révision des tarifs a pour double objectif, selon le SAVM, «de maintenir l’équilibre financier de ce service public dans le contexte actuel marqué par l'inflation et d'assurer un meilleur partage des Velib' à assistance électrique dont l'utilisation intensive reste concentrée sur un faible nombre d'abonnés».

Une hausse «devenue indispensable»

Une hausse qualifiée même d'«indispensable» par le SAVM, qui souhaite ainsi «assurer la viabilité du service» dans un contexte de l'explosion des prix de l'électricité. De fait, «faire fonctionner Vélib' coûte aujourd’hui 26% de plus qu'en 2018, au lancement du service», assure le syndciat.

«Jusqu'en 2022, le syndicat a réussi à absorber l'accroissement des coûts d'exploitation de Vélib' Métropole sans augmenter les tarifs des abonnements. Cela ne sera pas possible en 2023», s'est ainsi exprimé le président du SAVM Sylvain Raifaud, qui annonce que «le syndicat et ses collectivités adhérentes – dont la Métropole du Grand Paris – augmenteront eux aussi leur subvention de 11,5%» pour aider l'opérateur Smovengo à garder la tête hors de l'eau.