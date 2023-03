Emmanuel Macron : sa montre disparaît en pleine interview, les internautes s'interrogent

Pendant l’interview d’Emmanuel Macron ce mercredi sur TF1 et France 2, la montre du président de la République a soudainement disparu. La séquence a fait le tour des réseaux sociaux.

Mais où est-elle passée ? Emmanuel Macron a défendu, ce mercredi 22 mars, sur TF1 et France 2, sa réforme des retraites. Si le chef de l’Etat n’est pas parvenu à convaincre les Français quant à ce projet contesté par la majorité de la population, un extrait de l’entretien a néanmoins intrigué les internautes et a fait le tour des réseaux sociaux.

La séquence se situe pendant la 10e minute de l’interview. Montre au poignet dès le début de l’entretien, Emmanuel Macron glisse ses mains discrètement sous la table. Lorsqu’il les ressort, l’objet a disparu de son poignet. La scène a été «recadrée» par le réalisateur en choisissant un plan serré du président de la République à cet instant précis. Cependant, sur les images, on peut apercevoir le geste du chef de l’Etat enlevant sa montre et la posant sous la table.

Rapidement, la séquence a été reprise par les oppositions. Clémence Guetté, députée LFI, a estimé, sur Twitter, qu’«au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table».

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :





Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.





Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

D’autres internautes ont accusé Emmanuel Macron d’être «déconnecté de toute la sphère politique» en mettant une montre «à 80.000 euros» et en la «retirant discrètement en plein discours» à l’heure où les Français doivent «travailler deux ans de plus».

Une montre dont le prix n'excède pas 2.500 euros

Contacté par l’Indépendant, l’Elysée a fait savoir que le président de la République a enlevé sa montre pour une «raison technique». «Le Président n’enlève pas sa montre par souci de la dissimuler mais parce qu’il venait de la taper brutalement contre la table. Le bruit est clairement audible quelques secondes seulement avant le début de la vidéo partagée sur les réseaux sociaux», a affirmé le palais présidentiel.

Concernant le montant de cette montre «Bell & Ross BRV1-92», il n’excède pas 2.500 euros. «Contrairement à ce qui est avancé sur les réseaux sociaux aussi, cette montre ne coûte évidemment pas 80.000 euros. Le prix est public et Bell and Rose est un fabricant qui a des partenariats avec de nombreuses institutions dont l’armée et le GSPR (groupe de sécurité du président de la République) qui assure la sécurité du Président», a noté l’Elysée.

De son côté, l’entourage d'Emmanuel Macron a précisé que le chef de l’Etat «porte très régulièrement» cet objet luxueux «depuis plus d’un an et demi». «Vous pouvez le voir sur le compte Instagram de sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière par exemple sur les journées du 28/10/2022 ou encore du 16/11/2022. Il l’a également déjà porté lors d’autres événements publics comme pendant la finale de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar ou lors de sa visite d’Etat à Washington en décembre dernier», a-t-il expliqué.