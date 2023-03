Réforme des retraites : «J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est inaudible en ce moment», affirme Robert Ménard

«J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est inaudible en ce moment», a déclaré Robert Ménard, maire de Béziers, dans la Matinale de CNEWS ce jeudi. Les Français sont appelés aujourd'hui à une neuvième journée de mobilisation contre une réforme des retraites très impopulaire.

Il n’y a pas que chez les manifestants que la communication d’Emmanuel Macron ne fait pas l’unanimité, chez les politiciens aussi. Du moins, c’est ce qu’affirme Robert Ménard lors de son passage dans la Matinale de CNEWS. Le maire de Béziers a «l’impression qu’Emmanuel Macron est inaudible en ce moment».



Lors de son allocution, hier midi, le président de la République est revenu sur le sujet brûlant de l’adoption difficile de la réforme des retraites avec l’utilisation du 49.3, mais également l’échec de justesse d’une motion de censure. Si Robert Ménard juge qu’Emmanuel Macron a raison sur de nombreux points, comme sur les violences ou la nécessité d’une réforme, il s’interroge néanmoins sur la capacité du président à s’adresser aux Français. Selon lui, il n’a «pas les mots, pas l’empathie».



En plus d’une communication «inaudible», le maire de Béziers estime qu’elle est également maladroite. La comparaison des manifestations en France avec les évènements survenus au Brésil ou au Capitole, aux État-Unis, semblait hors de propose pour l’invité de Laurence Ferrari.

Un président isolé

Il n’y a pas que Robert Ménard qui juge qu’Emmanuel est inaudible. De nombreux politiques, semblent également sur la même longueur d’ondes. Selon les dires de Marine Le Pen, le président de la République semble «de plus en plus seul, qui semble avoir perdu tout sens du réel et coupé du monde extérieur». La présidente du RN a estimé, qu’au lieu de donner une direction à son projet, il s’est égaré dans sa communication.



Isolé ou non, le chef de l’État semble tout de même avoir perdu une partie de ses soutiens depuis le début de son deuxième mandat. La fracture avec les Français ne s’arrêtera peut-être pas là au vu des autres futurs dossiers chauds de son quinquennat.