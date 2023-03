Sondage : 65% des Français favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires

Alors que le projet de loi sur le nucléaire a été adopté, mardi 21 mars, en première lecture à l’Assemblée nationale, près de deux Français sur trois (65%) sont favorables à la construction de nouvelles centrales, selon un sondage CSA pour CNEWS.

Un sujet qui divise. Alors que le développement du parc nucléaire français fait partie des trois axes fixés par Emmanuel Macron lors de son discours de Belfort, en février 2022, pour sortir des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone en 2050, le projet est soutenu par 65% des Français, qui sont favorables à la construction de nouvelles centrales, selon un sondage CSA pour CNEWS.

Dans le détail, les plus de 65 ans sont les plus favorables (77%), suivis par les plus de 50 ans (73%), tandis que les 25-34 ans sont les moins favorables avec «seulement» 56% des personnes interrogées pour la construction de nouvelles centrales. Du côté des catégories socio-professionnelles, 70% des CSP+ sont favorables contre seulement 57% des CSP-.

Sur l’échiquier politique, les sympathisants du parti Reconquête sont très largement favorables à la construction de nouvelles centrales (97%), tout comme les sympathisants de la majorité présidentielle (Renaissance, 90%). À l’inverse, les sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts se montrent réticents face au projet (32% d’avis favorables), à l’instar des sympathisants de la France insoumise (47% d’avis favorables).

Six nouveaux réacteurs EPR2

Lors de son discours de Belfort, en février 2022, le président de la République avait annoncé sa volonté de prolonger le fonctionnement de tous les réacteurs nucléaires en service en France. Depuis, le projet de loi sur le nucléaire, qui prévoit la construction de six réacteurs EPR2 et la possibilité d’en construire huit autres dans les années à venir, a été adopté en première lecture à l’Assemblée.

Plus précisément, le projet de loi prévoit de faciliter les procédures administratives pour gagner du temps sur les projets de construction de réacteurs, prévus sur des sites nucléaires existants. Il prévoit notamment de dispenser de permis de construire les installations et travaux sur les sites, ou encore de faciliter l’expropriation pour les ouvrages annexes aux projets (installations de pompage, sous-station éclectique…).

Ce projet de loi sur le nucléaire vient compléter les deux autres axes stratégiques annoncés lors du discours d’Emmanuel Macron à Belfort pour sortir des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone en 2050. D’une part le développement des énergies renouvelables, qui fait également l’objet d’un projet de loi, et d’autre part la sobriété énergétique, pour laquelle un plan est en cours. Pour rappel, 69% de l’énergie produite en France est d’origine nucléaire.

* Sondage CSA pour CNEWS réalisé par questionnaire auto-administré les 21 et 22 mars sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.