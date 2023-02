Nucléaire : Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil présidentiel pour «fixer sa feuille de route»

Un an après son discours de Belfort, où il avait notamment annoncé sa volonté de construire six nouveaux EPR de seconde génération (EPR2), Emmanuel Macron réunit ce vendredi un «Conseil présidentiel de la politique nucléaire» et dévoiler «sa feuille de route» pour la filière.

Vers un retour en force de l'atome ? La question se pose alors qu' Emmanuel Macron réunit ce vendredi 3 février un «Conseil présidentiel de la politique nucléaire». Un an après son discours de Belfort, où il avait, entre autres, annoncé sa volonté de construire six nouveaux EPR de seconde génération (EPR2), ainsi que d'autres petits réacteurs de type SMR, le chef de l'Etat va ainsi décliner une feuille de route pour le secteur très observée. Celle-ci, selon l'Elysée «ira de l’approvisionnement en combustibles au traitement des déchets».

Lors de cette réunion, seront notamment présents la Première ministre Elisabeth Borne, les ministres concernés comme ceux de l’Energie, de l’Economie ou de la Recherche. A leurs côtés également, des représentants du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Un point sera également fait sur l’état actuel du parc nucléaire français et la question de la prolongation des réacteurs, de quarante à soixante ans, sera abordée.

En matière énergétique, en un an, «les devoirs ont été faits», veut-on en tout cas croire dans l'entourage du président, en évoquant par exemple les résultats du plan de sobriété du gouvernement, l'adoption en bonne voie au Parlement du projet de loi pour développer les énergies renouvelables, et le vote du Sénat, en première lecture, d'un texte pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs.

Enfin, cette réunion intervient une semaine après un Conseil de la planification écologique animée par le chef de l'État.

Nos émissions de CO2 baissent. Mais pas assez vite. Pour réussir, il nous faut doubler nos efforts. Ce sera difficile, mais ensemble nous en sommes capables. Avec la planification écologique, nous allons mener ce qui doit être bien plus qu'une transition : une bascule. pic.twitter.com/47mxjs4qTh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 28, 2023

À l'issue de celle-ci, Emmanuel Macron avait donné le cap de «doubler le taux d'effort», afin que la France réduise les émissions de carbone si elle veut atteindre les objectifs fixés pour 2030, à savoir une réduction de 35 % de gaz à effets de serre.