Eric Zemmour : «Les casseurs sont le plus souvent issus des classes moyennes ou bourgeoises»

Eric Zemmour, leader du parti Reconquête! s'est exprimé, ce dimanche 26 mars, au micro de CNEWS lors du Grand Rendez-vous sur le traitement politique et médiatique des casseurs qui agissent lors des manifestations contre la réforme des retraites.

«On a l'impression que ce n'est pas grave et que c'est une agitation juvénile. Peut-être car ce sont des gens qui sont le plus souvent issus des classes moyennes ou bourgeoises», a-t-il affirmé. L'ex-candidat à la présidentielle s'est dit «étonné de l'impunité judiciaire, médiatique et politique dont bénéficie les casseurs». Et de poursuivre : «On a l'impression que c'est une agitation juvénile».

«Ces gens-là sont des nervis anti-démocratiques», a ajouté Eric Zemmour qui estime nécessaire de devoir «réprimer plus sévèrement» ceux qu'il définit comme «des factieux, des canailles». «Ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique», a-t-il conclu.