«Nous sommes face à des personnes qui veulent vulgairement tuer du flic», déplore Linda Kebbab

Invitée de la Matinale de CNEWS, Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP-Police, est revenue sur les violences à l'encontre des forces de l'ordre lors des récentes manifestations, alors que doit se tenir ce mardi la dixième journée d'action contre la réforme des retraites.

Plus de 1 000 radicaux sont attendus ce mardi 28 mars pour une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites. Quels sont les moyens de les stopper préventivement, s'il y en a ? «Tous ceux qui sont fichés S, on ne peut rien faire. Une nouvelle fois, on ne le répétera jamais assez, c'est que la fiche S ne permet pas des interpellations, c'est juste de la surveillance», rappelle Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police.

En revanche, pour ce qui concerne les blacks blocks, «dès lors qu'ils forment un groupe, ils commettent une infraction, à savoir le fait de se regrouper en vue de commettre des infractions, tout simplement. Et donc à ce titre on peut éventuellement les interpeller. On sait par où ils arrivent, on a des services de renseignements qui sont extrêmement bien rodés à la question, qui les connaissent bien, qui connaissent leur trajet, leur lieu de regroupement», ajoute la syndicaliste policière.

Les mouvements de contestation contre la réforme des retraites, et notamment le recours au 49.3 ont été marqués par des faits de violence, avec la résurgence de blacks blocs, des manifestants qui dégradent l'espace public et s'en prennent aux forces de l'ordre.