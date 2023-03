Immigration : répartition, emploi, santé... L’Insee dresse un état des lieux des immigrés et leurs descendants en France

L’Insee a détaillé ce jeudi 30 mars les caractéristiques géographiques et sociologiques de l’immigration en France lors des dernières décennies. Les immigrés et leurs descendants, ainsi que les réfugiés, ont des difficultés majeures concernant l’accès à l’emploi, au logement et aux soins.

Un panorama général sur une thématique majeure de société. Dans une étude relayée ce jeudi 30 mars, l’Insee a dévoilé les caractéristiques géographiques et sociologiques de l’immigration en France lors des dernières décennies.

En 2021, la France a totalisé 7 millions d’immigrés résidant sur son territoire, dont 2,5 millions ont obtenu la nationalité française.

La part de population immigrée en France a progressivement augmenté en France au cours des dernières décennies, passant de 6,5% en 1968 à 10,3% en 2021.

13 départements regroupent 50% des immigrés en France

La répartition géographique de cette population est bien différente selon les régions françaises.

En 2020-2021, les immigrés étaient largement présents à Paris et dans sa périphérie, ainsi qu’en Guyane et dans les départements frontaliers de l’est et du sud de l’Hexagone. Sur cette période, treize départements ont regroupé la moitié de cette population présente sur le sol français.

Un accès difficile à l’emploi, au logement et aux soins

Cette étude de l'Insee met également en avant les discriminations que connaissent ces individus, notamment face à l’emploi. Les immigrés, en particulier ceux d’origine extra-européenne, ont été confrontés à un taux de chômage de 13% en 2021, contre 7% pour le reste de la population française la même année. Les personnes touchées ont aussi fait part de niveaux de salaires plus faibles et d’emplois moins qualifiés une fois en poste par rapport aux locaux.

Autre point de discrimination liée à l’immigration : l’accès au logement. En 2019-2020, 32% des immigrés en France métropolitaine ont vécu dans leur propre logement contre 59% des personnes sans ascendance migratoire. Pire encore, un immigré sur quatre a habité dans un habitat suroccupé sur cette période, contre près d’un Français âgé de 18 à 59 ans sur huit.

Au-delà des conditions d’accès difficiles à l’emploi et au logement, les immigrés ont fait part d’un état de santé général moins bon que les personnes n’étant pas nées à l’étranger. En 2019, 11% des femmes et 10% des hommes immigrés ont déclaré être en mauvaise santé, contre 7% de la population française non immigrée

Les immigrés maghrébins stigmatisés pour l’emploi

Les immigrés originaires du Maghreb et leurs descendants, diplômés de CAP à Bac+5 ayant réalisé leurs études et travaillé en France, ont subi une stigmatisation sur le marché du travail en 2019-2020.

Après une candidature à un poste, ces derniers ont été rappelés pour un entretien d’embauche dans seulement 23% des cas, contre 33% pour l’ensemble des Français.

Ce différentiel de dix points se retrouve également dans le taux de chômage entre les immigrés maghrébins ou leurs descendants (16%) et la totalité des Français (6%).

Les femmes primo-arrivantes 9 fois plus inactives que les hommes

Au sujet des primo-arrivants sur le territoire français, des différences marquées ont aussi été observées entre les hommes et les femmes. En 2019, 73% des hommes répondant à cette catégorie ont déclaré occuper un emploi, contre 36% des femmes.

Dans le détail, la gent masculine (60%) a eu trois fois plus accès que les femmes (20%) à des contrats à temps plein. Les primo-arrivantes ont été neuf fois plus inactives que les hommes arrivés en France depuis moins d’un an en 2019.

Un écart énorme sur le plan paritaire, alors qu’avant leur migration, 61 % des hommes et 51 % des femmes occupaient un emploi à temps complet dans leur pays d’origine.

40% des réfugiés en France proviennent de 3 pays

L'Insee revient également sur le statut particulier de réfugié. En 2018, 30.100 demandeurs d’asile ont obtenu protection internationale, soit 17 % des délivrances en première admission au séjour, hors titres étudiants. A noter que le profil des réfugiés était majoritairement masculin, avec deux tiers d’hommes représentés pour un tiers de femmes.

Cette même année, 40 % des réfugiés étaient issus de trois pays : l’Afghanistan (avec 5.100 titres délivrés), ainsi que la Syrie et le Soudan (3.500 titres délivrés pour chacun des deux pays).

L’accès au logement a représenté une grande problématique pour cette population. Un tiers des réfugiés a eu recours à une association pour trouver un logement en 2019. Ils étaient même près d’un réfugié sur trois (31%) à vivre dans un logement jugé en mauvais état cette même année, selon l’étude.