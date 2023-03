Equipe de France de football : Wendie Renard et Eugénie Le Sommer rappelées par Hervé Renard

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard, a rappelé vendredi 31 mars Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, à l'approche des matchs contre la Colombie et le Canada.

L'une, capitaine de l'équipe de France, a récemment claqué la porte. L'autre, meilleure buteuse de l'histoire de la sélection, était écartée depuis près de deux ans. Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont toutes les deux été rappelées chez les Bleues par le nouveau sélectionneur, Hervé Renard.

La décision de Wendie Renard (142 sélections) en février de se mettre en retrait de l'équipe a conduit au départ de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre, limogée le 9 mars. Absente depuis avril 2021, sa coéquipière à l'Olympique lyonnais Eugénie Le Sommer, 33 ans, fait partie de la première liste dévoilée par Hervé Renard en vue des matchs amicaux de préparation au Mondial-2023 contre la Colombie et le Canada, les 7 et 11 avril à Clermont et au Mans.

Contrat jusqu'en août 2024

Dans cette liste élargie à 26 joueuses, la principale absente est l'attaquante Kadidiatou Diani, victime d'une fracture de la clavicule jeudi à Wolfsburg lors de l'élimination du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des champions.

Hervé Renard, 54 ans, a été nommé jeudi 30 mars à la tête des Bleues, deux jours après avoir démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Il a signé un contrat courant jusqu'en août 2024, après les Jeux olympiques de Paris. Les Tricolores auront d'ici là rendez-vous en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2023, du 20 juillet au 20 août.