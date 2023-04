Nice : Philippe Vardon (Reconquête!) porte plainte après l'attaque de sa permanence

La permanence de Philippe Vardon (Reconquête!) a été vandalisée dans la nuit du 30 au 31 mars. Le député des Alpes-Maritimes a porté plainte et accuse «l'extrême gauche».

Dans les Alpes-Maritimes, des permanences de députés se font régulièrement vandaliser. Après celle d'Eric Ciotti, également président des Républicains, de Philippe Pradal (Horizon) et Eric Pauget (LR), c'est celle de Philippe Vardon (Reconquête!) qui a été prise pour cible. Ce dernier a décidé de porter plainte.

Comme on le voit dans une vidéo publiée sur Twitter par l'élu, un groupe d'une vingtaine de personnes était massé devant sa permanence.

Après avoir été prévenu de l'action en cours, Philippe Vardon s'est rendu sur place et a filmé une vidéo pour exprimer sa colère.

«L'extrême gauche» accusée

C'est très agacé que Philippe Vardon a pris son téléphone pour filmer, à chaud, sa réaction. Dans cette vidéo, il montre deux pierres grises qui auraient été jetées sur la vitre de sa permanence.

Ce soir, un groupe d’estrasses d’extrême gauche a attaqué ma permanence. Évidemment quand elle était fermée et vide…





Pas de gros dégâts. Sans doute trop avinés, ils ne sont même pas parvenus à casser la vitre malgré leur acharnement. pic.twitter.com/xAwv66rU8t — Philippe Vardon (@P_Vardon) March 30, 2023

Sur la vitrine, il y avait un autocollant géant sur lequel on voyait le visage du député. Celui-ci a été en partie décollé et remplacé par des affiches sur lesquelles on peut lire «antifasciste». Philippe Vardon a annoncé avoir déposé une plainte ce vendredi 31 mars.

Il affirme aussi que la vitre en question n'a pas été brisée. Le député en profite pour passer un message à ceux qui ont vandalisé le lieu, qui était vide au moment des faits : «vous êtes des clowns, vous êtes des minables».

Philippe Vardon suppose également que les casseurs appartiennent à une mouvance «d'extrême gauche» et étaient «trop avinés». Or, leur identité n'étant pas encore connue, il est impossible de connaître leurs motivations où leur taux d'alcoolémie au moment des faits.